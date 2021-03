Ultrapop Festival 2021: da Fabio Volo a Luca Ward, il programma di oggi 24 marzo

La seconda edizione di UltraPop Festival 2021, l'evento digitale dedicato all'intrattenimento che si terrà fino a giovedì 25 marzo 2021, entra nel vivo della quarta giornata di appuntamenti: scopriamo insieme il programma di oggi, mercoledì 24 marzo con tantissimi ospiti!

Alle ore 13:00 il primo appuntamento cinefilo di giornata: ospite in streaming sarà l'acclamato regista Matteo Rovere nel panel "Matteo Rovere - Il nuovo re del cinema italiano". Produttore e director veloce come il vento, che non ha paura di sperimentare producendo pellicole di generi completamente diversi, grazie al suo lavoro è al centro di un'idea di industria dal sapore internazionale che è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno in questo periodo. A seguire alle 14:00 ci spostiamo su Buffy - L'ammazzavampiri: la serie tv datata 1997 avrebbe cambiato per sempre le sorti della serialità, del teen e del genere supernatural, dando alla televisione un'eroina femminile a tutto tondo, ponendola di fronte a responsabilità, limiti, ostacoli e grandi sacrifici. Un mondo che riflette ancora oggi la nostra realtà, precursore di tematiche ancora oggi molto complesse.

Romulus, la recensione: la spettacolare serie Sky creata da Matteo Rovere

Genitori contro influencer: Fabio Volo e Ginevra Francesconi in un tenero momento

Alle 19:00 appuntamento con Fabio Volo, Ginevra Francesconi e Micaela Andreozzi per il panel "Genitori Vs Influencer: lo scontro generazionale si "combatte" sui social" in cui si risponderà alla domanda: come può fare un padre ad entrare nel mondo della figlia, affascinata dal sogno di diventare famosa, e colmare il divario tra di loro? Alle 20:00 appuntamento con Luca Nemolato, concept designer che vive e lavora a Los Angeles e che ha conquistato Hollywood con i mostri: vengono dalle sue mani l'Uomo Anfibio di La forma dell'acqua di Guillermo Del Toro e i kaiju di Godzilla King of The Monsters e molti altri lavori tutti da scoprire insieme nell'intervista in live streaming!

Braccialetti Rossi: Luca Ward in una foto della terza stagione

Alle 21:00 spazio a Le terrificanti avventure di Sabrina e i doppiatori della serie Marta Filippi, Sacha Pilara e Giulia Tarquini. E parlando di doppiaggio alle 22:00 chiude il programma giornaliero un super incontro con Luca Ward, uno dei personaggi più prolifici e apprezzati nel settore del doppiaggio in Italia, e senza dubbio tra le voci più riconoscibili agli appassionati di cinema e videogiochi.

Con UltraPop Festival 2021 torna l'evento 100% digitale targato Netaddiction, organizzato e promosso da Multiplayer.it, Movieplayer.it e Leganerd.com e dedicato alla cultura pop con una seconda edizione che si svolgerà dal 21 al 25 Marzo 2021 con cinque giorni di appuntamenti live su Twitch, Youtube e Facebook in cui film, serie TV, videogiochi, fumetti e tecnologia saranno ancora una volta protagonisti.

Interviste, talk show, anteprime e dibattiti si alterneranno nel nuovo, entusiasmante programma di Ultrapop Festival 2021, con più di 50 ore di live insieme a speaker e ospiti d'eccezione tra i volti più noti e seguiti del panorama digital italiano e non.

L'appuntamento con Ultrapop Festival 2021, fino al prossimo 25 marzo, è live, gratuito e accessibile da molte piattaforme: Twitch per tutte le dirette, Facebook e e Youtube - su cui è possibile rivedere tutte le interviste in replica - ma anche dai canali Youtube e Facebook di Movieplayer.