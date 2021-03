Ultrapop Festival 2021, Matteo Rovere si racconta oggi in diretta su Twitch

L'UltraPop Festival 2021 ci regala un appuntamento super atteso per oggi 24 marzo 2021: Matteo Rovere, uno dei registi più ricercati degli ultimi anni, ospite su Twitch oggi dalle ore 13:00 in streaming, dove ci parlerà del suo passato, presente e soprattutto futuro!

La nostra Valentina Ariete condurrà il panel dal titolo eloquente "Matteo Rovere: il nuovo re del cinema italiano", che richiama proprio uno dei titoli di punta della filmografia del regista. Roma non è stata costruita in un giorno: lo sa bene Matteo Rovere, che, per costruire un nuovo corso del cinema italiano, è partito dalla fondazione del mito, con il film Il primo re e la serie Romulus. Regista e produttore veloce come il vento, che non ha paura di sperimentare producendo pellicole di generi completamente diversi, grazie al suo lavoro è al centro di un'idea di industria dal sapore internazionale che è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno. Sotto gli studi classici e al rigore storico batte un cuore pop che cercheremo di approfondire.

Il Primo Re: Alessandro Borghi in una scena

Per il cinema Matteo ha esordito nel 2004 con un documentario dal titolo Gitanes, per poi seguire con Un gioco da ragazze, presentato alla Festa del Cinema di Roma nel 2008, Gli sfiorati (2011), Veloce come il vento (vincitore di 6 David di Donatello nel 2016) e Il primo re (nominato a 15 David di Donatello nel 2019, vincendone tre). Per la televisione si è occupato di Romulus, girando i primi due episodi su un totale di dieci, ma come produttore si è tolto tante soddisfazioni, diventando il più giovane cineasta italiano ad aver vinto un Nastro d'argento al miglior produttore per Smetto quando voglio, datato 2014.

Il primo re: Matteo Rovere sulla colonna sonora e il rapporto con la Roma contemporanea

L'appuntamento con Matteo Rovere all'Ultrapop Festival 2021 è live alle ore 13:00, gratuito e accessibile da molte piattaforme: Twitch per tutte le dirette, ma anche Facebook e Youtube - su cui è possibile rivedere tutte le interviste in replica - ma anche dai canali Youtube e Facebook di Movieplayer.