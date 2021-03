Ultrapop Festival 2021, Gabriele Salvatores ospite stasera su Twitch

L'UltraPop Festival 2021 ci regala un nuovo incontro di grande valore: alle 18:00 avremo ospite il celebre regista Gabriele Salvatores nel panel dal titolo Educazione Mediterranea - Il Cinema Inquieto di Gabriele Salvatores, scopriamo insieme dove!

Il dramma più nero, la commedia cinica, le grandi sfide del cinecomic italiano e del cyberpunk nostrano. Il cinema di Gabriele Salvatores non si rifugia in un genere, ma cerca traiettorie sempre diverse. Un regista inquieto con una prospettiva imprevedibile sul mondo, di cui proveremo a tracciare un identikit all'UltraPop Festival 2021, prima che il prossimo film ridefinisca ancora tutto. Ospite del panel, presentato dal nostro Luca Liguori e da Gabriella Giliberti, anche il critico cinematografico Emanuele Rauco.

Il successo cinematografico riconosciuto all'unanimità arriva nel 1989 quando esce Marrakech Express, malinconica rimpatriata di quattro vecchi amici (Diego Abatantuono, Fabrizio Bentivoglio, Giuseppe Cederna e Gigio Alberti) che si ritrovano dopo molti anni in Marocco per aiutare un altro compagno (Massimo Venturiello).

Gabriele Salvatores sul set di Quo Vadis, Baby?

Da lì - insieme a Diego Abatantuono e ad altri interpreti ricorrenti - realizza una vera e propria quadrilogia sul tema del viaggio e dell'amicizia, proseguita nel 1990 con Turnè, in cui ritorna il tema del teatro. Ma è l'anno seguente con Mediterraneo che Salvatores raggiunge la fama nazionale e internazionale, vincendo addirittura l'Oscar come miglior film straniero, battendo Lanterne Rosse di Zhang Yimou. Nel fututo del regista pare ci sia la figura di Toni Servillo ne Il ritorno di Casanova, tratto dal romanzo omonimo dell'austriaco Arthur Schnitzler in cui il celebre amante non accetta l'arrivo dell'età avanzata...

Mediterraneo: quando Salvatores ci indicò una via di fuga

Per questo e molto altro l'appuntamento per oggi è a partire dalle ore 18:00 su tutte le piattaforme Twitch, Facebook o Youtube di ogni singola testata oppure sul canale ufficiale Twitch di Ultrapop festival.