Dwayne Johnson e Tyrese Gibson: pace fatta per le star di Fast and Furious

Fast and Furious è una saga che vede protagonisti personaggi molto legati al concetto di famiglia e che rispettano un codice etico e morale di assoluta fedeltà rivolta al gruppo di appartenenza. Nel corso degli anni, le faide tra personaggi fittizi e attori in carne ed ossa sono state numerose e, tra le ultime, ricordiamo quella tra Dwayne Johnson e Tyrese Gibson. Secondo quanto riportato da Cinema Blend, però, i due attori avrebbero fatto pace e avrebbero risolto, in tal modo, le ostilità che avevano caratterizzato il loro rapporto.

Dopo tre anni di faida, Dwayne Johnson e Tyrese Gibson hanno risolto i loro problemi. In occasione di un'intervista con Roman Pearce, Gibson ha detto: "Io e The Rock abbiamo fatto pace. Abbiamo chiacchierato per circa quattro ore tre settimane fa". Per chi non lo sapesse, lo scontro tra i due ha avuto inizio pochi mesi dopo la decisione di rinviare l'uscita al cinema di Fast and Furious 9 e di sostituirlo con Hobbs & Shaw, spin-off incentrato sul Luke Hobbs interpretato proprio da The Rock e sul Deckard Shaw portato in scena da Jason Statham. Gibson ha reagito imputando a Dwayne Johnson la responsabilità di voler dare vita ad un franchise incentrato solo su di sè.

Secondo il parere di Gibson, Johnson sarebbe colpevole di aver deciso di spostare di un anno la distribuzione in sala del nono capitolo della saga di Fast and Furious. L'accusa dell'interprete è quella di mettere in cantiere i nuovi episodi sulla base degli impegni di The Rock. Comunque, dopo le inevitabili scuse con Johnson, la situazione è sembrata essere tornata alla normalità per un po' di tempo. In seguito alla distribuzione di Hobbs & Shaw e al risultato al di sotto rispetto agli standard degli altri episodi del franchise di Fast and Furious, Tyrese Gibson è tornato alla carica e ha accusato The Rock dell'insuccesso. Da parte sua, Johnson ha espresso tutta la sua delusione relativamente al deterioramento dei rapporti con Gibson.

In occasione della sua partecipazione al Comedy Central's Stir Crazy with Josh Horowitz, Gibson è sembrato risolvere ogni dubbio su eventuali nuovi sviluppi in negativo della faida e ha affermato: "Quello che è interessante in questo franchise è che non parla di individui. Le persone che vanno al cinema notano quanto la saga parli di una comunità e di legami tra esseri umani. Per questo motivo, non potrei mai prendere parte a uno spin-off incentrato soltanto su di me". Sebbene il suo personaggio abbia debuttato nel secondo episodio del franchise, soltanto in occasione del quinto capitolo è diventato un caposaldo della famiglia di Dominic Toretto. Durante lo stesso episodio è entrato in scena anche il personaggio interpretato da The Rock. Nel frattempo, a causa delle riprese di Hobbs & Shaw, Johnson è stato impossibilitato a prendere parte a Fast and Furious 9 - a meno che sia stato inserito un cameo in gran segreto.

Recentemente, è stato annunciato che, dopo Fast and Furious 9, verranno girati altri due progetti legati al franchise principale. Ovviamente, anche Hobbs & Shaw avrà un sequel. A questo punto, sarò interessante capire in quali film Dwayne Johnson verrà coinvolto in qualità di membro chiave del cast. Il nono episodio della saga sarà al cinema a partire dal 28 maggio 2021.