Twitch permetterà la 'rappresentazione artistica del nudo', sì ai capezzoli, ma solo se disegnati

Cambia la policy di Twitch sui contenuti sessuali. La piattaforma di live streaming di proprietà di Amazon ha annunciato modifiche alle sue politiche su quali contenuti a sfondo sessuali siano permessi o meno.

Secondo le nuove regole, le "rappresentazioni artistiche" (disegnate, animate o scolpite) di "seni e/o genitali o glutei femminili completamente esposti, indipendentemente dal genere" sono ora accettabili se i creatori etichettano il contenuto come contenente temi sessuali . Restano tuttavia vietati gli atti sessuali fittizi e la masturbazione.

"C'è una fiorente comunità di artisti su Twitch e questa politica è stata eccessivamente punitiva, non rifletteva l'impatto dei contenuti", ha affermato mercoledì la società in un post sul blog.

Cosa sarà permesso su Twitch e cosa no

Twitch continua a non permettere a coloro che realizzano live in streaming di spogliarsi, anche solo parzialmente. Ma da ora potranno consente contenuti che "evidenziano deliberatamente il seno, i glutei o la regione pelvica" così come il body painting con un'etichetta Temi sessuali. Inoltre, balli come "twerking, Grinding e Pole Dance" sono ora consentiti senza etichetta.

Nel frattempo, non è stata apportata alcuna modifica alla politica di Twitch riguardante i giochi "che presentano nudità, pornografia, sesso o violenza sessuale come obiettivo o caratteristica principale": questi rimangono del tutto vietati. Per i giochi in cui la nudità non è l'obiettivo o la caratteristica principale, l'etichetta Classificazione dei contenuti dei giochi classificati per adulti è sufficiente per la nudità accidentale.

Angela Hession, Chief Customer Trust Officer di Twitch, ha spiegato in un post sul blog che la piattaforma di live streaming ha modificato la policy dopo aver ricevuto "feedback coerenti da parte degli streamer secondo cui le nostre politiche sui contenuti sessuali fossero confuse e fosse difficile capire come sarebbero stati etichettati i loro contenuti per via dell'interpretazione poco chiara della policy".