Twisters: ecco perché Helen Hunt non compare nel sequel

La star del film del 1996 di Jan de Bont non compare nel sequel con Glen Powell per un motivo preciso.

Helen Hunt è la star principale, insieme a Bill Paxton, del cult catastrofico del 1996 Twister, tornato al cinema con un sequel indipendente diretto da Lee Isaac Chung. Il regista ha spiegato il motivo per il quale Hunt non compare nel film.

Il cast di Twisters è completamente rivoluzionato rispetto al precedente capitolo e Chung ha spiegato ai fan perché l'attrice premio Oscar non è stata inclusa in questo nuovo progetto per il grande schermo, attualmente nelle sale.

Cambio del cast

"Ho semplicemente sentito che non è quello che voglio vedere far fare a Jo Harding [il personaggio di Hunt] dopo trent'anni" ha confessato il regista "Subito dopo aver visto il primo film mi sono immaginato cosa stesse facendo Jo Harding adesso. È là fuori a caccia di tempeste, non in fattoria a lamentarsi che sua figlia non la chiama. Questo è stato il pensiero alla base che mi ha convinto che dovesse esserci qualcun altro".

Daisy Edgar-Jones e Glen Powell in una scena di Twisters

Twisters ha debuttato con 123 milioni di dollari d'incasso nel primo weekend nelle sale in tutto il mondo, nonostante l'assenza della star del primo film. La scelta di Lee Isaac Chung di realizzare un sequel che camminasse con le proprie gambe e non fosse legato al primo capitolo potrebbe aver influenzato positivamente fan e critica.

"Se è importante che i sequel camminino da soli, c'è anche la necessità di rendere omaggio ai lavori precedenti e questo spesso viene concretizzato inserendo attori del cast originale" ha spiegato Chung. Nonostante l'assenza di Helen Hunt nel cast, Twisters riesce in qualche modo a rendere omaggio al film del 1996, con diversi riferimenti che si collegano al film originale. Si tratta di un dettaglio importante, che permette al film di omaggiare il passato senza esserne legato.

Nel cast di Twisters troviamo Glen Powell, Daisy Edgar-Jones, Anthony Ramos e il cameo di James Paxton, figlio del compianto Bill Paxton.