Twisters avrà un sequel? La risposta della star Anthony Ramos

A ventotto anni di distanza dall'uscita nelle sale del film di Jan de Bont con protagonisti Helen Hunt e Bill Paxton, Twister, al cinema da pochi giorni è disponibile in programmazione il sequel Twisters, per la regia di Lee Isaac Chung, slegato narrativamente dal precedente.

Con un budget da 200 milioni di dollari, il film necessita di un grande incasso al box-office per poter mantenere in vita le speranze di un ulteriore capitolo per il grande schermo. Sull'ipotesi in merito ad un nuovo sequel dopo Twisters, ha risposto Anthony Ramos.

Tornando nel futuro

Intervistato da Entertainment Weekly, Anthony Ramos ha spiegato il suo punto di vista sull'ipotetico sequel di Twisters:"Cosa succederà tra loro tre [Kate, Javi e Tyler]? Se Tyler va con lei e io rimango indietro c'è il discorso sul laboratorio da portare avanti insieme e bisogna capire come far funzionare tutto questo e quale sarà la nuova sistemazione"

"Penso che ciò tenga aperta la storia a quali saranno le nuove sfide da affrontare. Qual è il prossimo capitolo di questa storia? Qual è la cosa che ancora non vedono e sta arrivando? Questo mi entusiasma. Come lavoreranno insieme Tyler e Javi? In che modo accadrà? Speriamo di fare un altro film e continuare a crescere in questo mondo perché è un mondo così grande e una comunità così vasta. Questi cacciatori di tempeste passano attraverso così tante esperienze. Le storie non finiscono mai" ha concluso Ramos.

Al momento, Twisters ha esordito con 123,2 milioni di dollari nel mondo, e se dovesse proseguire su questa scia al botteghino potrebbe davvero aprire la strada ad un sequel, come si augura Anthony Ramos. Il film vede contrapposti Tyler Owens, una star dei social appassionata caccia di tempeste, e Kate Cooper, una meteorologa ed ex cacciatrice di tempeste rimasta traumatizzata da un evento in passato che l'ha convinta a seguire il proprio percorso da dietro uno schermo. I protagonisti, oltre ad Anthony Ramos, sono Glen Powell e Daisy Edgar-Jones.