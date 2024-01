Bob aggiustatutto, Jennifer Lopez alla produzione del film animato

Jennifer Lopez e Anthony Ramos, insieme a Mattel Films, ShadowMachine e Nuyorican Productions uniscono le forze per un nuovo film animato basato sul popolare personaggio per bambini della serie tv Bob aggiustatutto.

Immaginato come una storia internazionale e innovativa per il pubblico contemporaneo il film avrà come protagonista vocale Anthony Ramos, con Felipe Vargas alla sceneggiatura.

La storia di Bob

Il lungometraggio racconterà la storia di Roberto, alias Bob (Ramos) che si reca nell'incantevole isola di Porto Rico per un importante lavoro di costruzione, affrontando questioni che riguardano l'isola e approfondendo il significato di costruire. Il viaggio di Bob celebrerà le texture vibranti e colorate delle nazioni latino-caraibiche e della loro comunità.

La popolare serie tv Bob aggiustatutto è imperniata su Bob, un impresario edile, e i suoi amici. Lo show è stato creato pensando ai 'piccoli costruttori', bambini in età pre-scolare e alimentare, attraverso storie che accrescano la loro propensione a lavorare in team con immaginazione, positività e con gli strumenti giusti. La serie, composta da 12 stagioni, è stata prodotta dal 1999 al 2011 ed è particolarmente nota per la frase di Bob 'Possiamo aggiustarlo? Sì, possiamo!'.

Il film è soltanto l'ultimo dei progetti in seno alla Mattel Films, insieme a Polly Pockeet, Master of the Universe e Hot Wheels.