Twin Peaks: la reunion del cast "con sentimento" (FOTO)

L'interprete di Shelly Johnson, Mädchen Amick, ha diffuso su Instagram una foto del cast di Twin Peaks riunito per un evento speciale in Florida.

Il cast di Twin Peaks si è riunito durante il fine settimana per una reunion culinaria tra vecchi amici. Mädchen Amick, l'interprete di Shelly Johnson, ha condiviso la foto del cast su Instagram mostrando la presenza di molti membri del team originale, compresi gli autori Mark Frost e David Lynch. La foto di gruppo include Danna Ashbrook, Sherilyn Fenn, Kyle MacLachlan, Sheryl Lee e Kimmy Robertson.

"Momenti preziosi con amici di lunga data. Quante emozioni!", ha scritto Mädchen Amick nella didascalia della foto.

L'occasione per la reunion è stata fornita dall'evento Spooky Empire a Orlando, in Florida, che si è svolto tra il 21 e il 23 ottobre all'Orange County Convention Center.

I segreti di Twin Peaks è stato presentato in anteprima su ABC nel 1990, diventando fin da subito un evento globale che ha catturato milioni di telespettatori, ed è andato in onda per due stagioni per un totale di 30 episodi. Dopo la sua corsa iniziale, nel 1992 è stato prodotto un lungometraggio intitolato Fuoco cammina con me, che è servito come prequel della serie.

Lo show ha ripreso vita nel 2017 con una terza stagione su Showtime composta da 18 episodi.