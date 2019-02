Twin Peaks, 30 anni fa l'omicidio di Laura Palmer

Twin Peaks, la serie cult creata da David Lynch, prende il via con l'omicidio di Laura Palmer e nella giornata di oggi i fan dell'inquietante mondo creato dal regista stanno ricordando il tragico evento avvenuto 30 anni fa.

La giovane è stata infatti uccisa nella notte tra il 23 e il 24 febbraio, scoprendo poi che il decesso è avvenuto poco dopo mezzanotte. Nella cittadina arrivano quindi gli agenti dell'FBI Dale Cooper e Albert Rosenfeld per indagare su quanto accaduto, senza poter sapere che si troveranno di fronte a degli oscuri e inquietanti eventi.

Nelle ultime ore di vita Laura Palmer aveva detto addio a James e a ogni possibile speranza di una vita migliore. Laura aveva solo diciassette anni e, nella sua giovane esistenza, aveva subito abusi sessuali, fatto uso di sostanze stupefacenti e affrontato i propri "demoni".

Il personaggio interpretato da Sheryl Lee aveva iniziato all'età di dodici anni a scrivere un diario e a essere molestata da BOB, scivolando in una spirale negativa che avrebbe condotto alla sua morte.

Leggi anche: Twin Peaks: in arrivo una docuserie sul vero caso che ispirò Laura Palmer

I segreti di Twin Peaks, serie ideata da Lynch e Mark Frost, ha debuttato nel 1990 sul network ABC ed è diventata in breve tempo un vero e proprio cult. Nel 2017 quell'inquietante mondo è ritornato sugli schermi grazie a Showtime, per mantenere la promessa fatta da Laura a Cooper quando aveva dichiarato che si sarebbero rivisti dopo venticinque anni.

Il regista, dopo la messa in onda delle puntate inedite, aveva rivelato di non escludere una continuazione della storia, aggiungendo però: "Anche se ci dovessero essere ulteriori episodi ci vorrebbero almeno quattro anni prima che qualcuno li possa vedere. Bisognerà attendere e scoprire cosa accadrà".

Nel 2018 David aveva però smorzato l'entusiasmo dei fan dichiarando: "Questa è la conclusione. Questo è l'epilogo, è proprio lì davanti a voi. Avete visto tutti il finale della storia".

I fan dovranno quindi attendere e, nel frattempo, potranno celebrare il Twin Peaks Day nella giornata di domani, evento che spesso regala qualche contenuto inedito condiviso dalle star come Kyle MacLachlan o messaggi speciali per chi ha visto la propria vita "segnata" dalla morte di Laura Palmer.