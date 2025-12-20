Twilight of the Warriors: Walled In stasera su Rai 4: trama, cast e curiosità dell’action di Hong Kong

Sabato 20 dicembre alle 21.20, Rai 4 propone il film di Soi Cheang, un action adrenalinico e spettacolare, premiato agli Hong Kong Film Awards, che ricostruisce il mondo chiuso, brutale e senza regole della Walled City.

La Città Murata di Kowloon, uno dei luoghi più misteriosi e pericolosi della storia urbana, torna a vivere sullo schermo con Twilight of the Warriors: Walled In. Il film action di Soi Cheang, vincitore del premio come Miglior Film ai 43° Hong Kong Film Awards e selezionato al Festival di Cannes 2024, va in onda stasera sabato 20 dicembre alle 21.20 su Rai 4, portando in prima serata un racconto adrenalinico tra Triadi, arti marziali e sopravvivenza in una Hong Kong senza regole.

La trama del film ambientato nella Città Murata

La vicenda è ambientata negli anni '80,Chan Lok-kwan, giovane rifugiato senza documenti, arriva a Hong Kong in cerca di una vita migliore. Ingannato da Mr. Big, un temuto boss della Triade, e dopo aver sottratto un carico di droga, Chan è costretto a fuggire.

Trova rifugio nella famigerata Walled City, un mondo chiuso e governato da proprie regole, dove viene protetto da Cyclone, carismatico leader locale. Nonostante l'ostilità iniziale, Lok-kwun trova una famiglia e un senso di appartenenza tra i residenti della città. Tuttavia, l'equilibrio viene spezzato quando il violento boss esterno, Mr. Big, decide di invadere la Città Murata per vendicare vecchi rancori legati al passato di Cyclone. Lok-kwun e i suoi nuovi compagni dovranno combatte

Raymond-Lam è Chan Lok-kwun

Il cast del film di stasera 20 dicembre

Raymond Lam : Chan Lok-kwun - Il protagonista, un giovane combattente in cerca di identità.

: Chan Lok-kwun - Il protagonista, un giovane combattente in cerca di identità. Louis Koo : Cyclone - Il saggio e potente leader della Città Murata.

: Cyclone - Il saggio e potente leader della Città Murata. Sammo Hung : Mr. Big - Il brutale boss della Triade e principale antagonista.

: Mr. Big - Il brutale boss della Triade e principale antagonista. Richie Jen : Chau - Un alleato di Cyclone con un passato oscuro.

: Chau - Un alleato di Cyclone con un passato oscuro. Philip Ng : King - Il folle e letale braccio destro di Mr. Big.

: King - Il folle e letale braccio destro di Mr. Big. Terrance Lau: Shin - Uno dei giovani protettori della città, esperto di moto.

Twilight of the Warriors: Walled In - una scena del film

Curiosità: la ricostruzione della Citta Murata

Twilight of the Warriors: Walled In è basato sul fumetto (manhua) cinese City of Darkness di Andy Seto, che a sua volta si ispira al romanzo omonimo di Yuyi.

Il film ricostruisce con grande cura l'atmosfera della Città Murata di Kowloon , enorme complesso urbano sorto sulle rovine di un'antica fortezza, celebre per l'incredibile densità abitativa e per essere stata a lungo un'enclave cinese in territorio britannico.

Controllata per decenni dalle Triadi , la Walled City aveva una propria economia basata soprattutto su attività illegali ed è stata demolita nei primi anni '90 .

Twilight of the Warriors: Walled In ha ottenuto importanti riconoscimenti internazionali, tra cui il premio come Miglior Film ai 43° Hong Kong Film Awards .

Il film è stato inoltre selezionato ufficialmente al Festival di Cannes 2024, confermando il rinnovato prestigio del cinema action di Hong Kong sulla scena mondiale.

Dove vedere il film in Tv e streaming

L''action thriller andrà in onda stasera, sabato 20 dicembre 2025 alle 21:20 su Rai 4. Twilight of the Warriors: Walled in di Soi Cheang sarà disponibile anche in diretta streaming e successivamente on demand su RaiPlay, dove gli spettatori potranno rivedere il lungometraggio in qualsiasi momento.