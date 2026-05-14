Twilight of the Dead: Kate Beckinsale star del capitolo finale della saga horror di Romero

Kate Beckinsale sarà la protagonista di Twilight of the Dead, il capitolo finale della saga zombie creata da George A. Romero.

L'attrice sostituirà Milla Jovovich nel cast del progetto, da molti anni in fase di sviluppo e ora gestito dagli eredi del filmmaker.

I primi dettagli dell'epilogo della saga

Twilight of the Dead sarà ambientato su una Terra in cui l'umanità è stata ormai decimata e i sopravvissuti sono intrappolati tra fazioni in guerra e una minaccia in fase di evoluzione legata agli zombie.

Alla regia dell'horror ci saranno i fratelli Doron e Yoav Paz, già autori di The Golem e Plan A. Ho Sung Pak (Bullet Train, di cui potete leggere la nostra recensione) si occuperà invece delle scene d'azione.

Kate sarà la star del film horror

In precedenza dietro la macchina da presa avrebbe dovuto essere impegnato Brad Anderson e la protagonista della storia avrebbe dovuto avere il volto di Milla Jovovich.

A sostenere economicamente la nuova versione del progetto, con star Kate Beckinsale, ci sarà Magenta Light Studios di Bob Yari.

George A. Romero aveva scritto il trattamento del film prima di morire nel 2017 e l'aveva ideato come conclusione della saga che è composta da sei film, spinoff e remake. Dal 2021, anno in cui è stata svelata l'esistenza del progetto, il film è in fase di sviluppo.

Chi sarà coinvolto nella produzione

Nel team dei produttori ci saranno anche Suzanne Romero e Roundtable Entertainment, dei produttori John Baldecchi e Sarah Donnelly.

Al mercato del festival di Cannes, inoltre, i potenziali finanziatori e distributori potranno leggere una sceneggiatura e vedere concept art.

I fratelli Paz hanno dichiarato: "Entrare nel mondo di Romero è il più grande privilegio per i filmmaker di ogni genere. Questa è più di una continuazione, è una responsabilità. Ci impegneremo per onorare la sua voce e offrire un'esperienza viscerale, terrificante e di grande impatto, adatta al pubblico contemporaneo, che vada oltre la semplice visione sullo schermo".