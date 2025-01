Kate Beckinsale si confessa: "Sul set mi hanno chiamato str**za e ferita intenzionalmente"

Kate Beckinsale, nota per il suo ruolo iconico di Selene nella saga Underworld, ha condiviso un post su Instagram (ora rimosso) in cui denunciava apertamente esperienze di abusi e dinamiche tossiche vissute durante la sua carriera. Le rivelazioni arrivano in un momento di forte solidarietà verso Blake Lively, recentemente coinvolta in una controversia legale contro Justin Baldoni per molestie sessuali.

Le denunce di Beckinsale

Nel post, Beckinsale racconta episodi sconcertanti, tra cui essere stata chiamata "quella stronza" sul set per aver denunciato il comportamento inappropriato di un collega ubriaco. Inoltre, ha subito molestie fisiche da parte di un membro della troupe su un altro progetto ed è stata intenzionalmente ferita durante una scena di stunt.

Kate Beckinsale in un primo piano

L'attrice, senza fare nomi specifici, punta il dito contro un sistema che spesso minimizza o ignora il comportamento abusivo verso le donne, soprattutto nei contesti lavorativi. Kate Beckinsale si è rivolta direttamente ai fan, sottolineando come queste esperienze non riguardino solo l'industria cinematografica, ma ogni settore lavorativo. "Lamentare gli abusi non dovrebbe generare altro abuso, specialmente sul lavoro," ha scritto. Ha inoltre espresso preoccupazione per la crescente influenza dei social media, che, secondo lei, hanno amplificato l'odio verso le attrici e trasformato situazioni delicate in armi mediatiche.

Beckinsale ha evidenziato che la visibilità del settore cinematografico rende queste dinamiche particolarmente pubbliche, ma spera che il suo messaggio possa contribuire a cambiare le cose, specialmente per le nuove generazioni. "Non voglio che le giovani attrici affrontino quello che abbiamo vissuto noi," ha scritto, chiedendo un'azione congiunta tra uomini e donne per eliminare definitivamente queste situazioni.

Le rivelazioni di Beckinsale hanno suscitato grande attenzione, accendendo il dibattito sulle condizioni lavorative nell'industria dell'intrattenimento e sulla necessità di maggiore protezione per gli attori. L'attrice si unisce al coro di voci che, come Blake Lively, stanno usando la loro piattaforma per denunciare comportamenti inaccettabili, auspicando un cambiamento culturale duraturo.