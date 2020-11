Twilight: Kristen Stewart ha rubato un oggetto dal set per Nikki Reed

Nikki Reed ha detto che l'unico oggetto che ha tenuto dal set di Twilight sono le scarpe che il suo personaggio indossava durante la partita di baseball, grazie alla sua co-star Kristen Stewart che le ha rubate per lei.

A distanza di dodici anni dall'uscita del primo capitolo della saga vampiresca, Nikki Reed ha ammesso di essersi portata a casa un "souvenir" della sua esperienza al fianco di Kristen Stewart e Robert Pattinson. "Non ho un solo oggetto di scena dei film, tranne le scarpe che indossavo nella famosa scena della partita di baseball", ha dichiarato ad Insider l'attrice che ha interpretato Rosalie Hale in tutti e cinque i film, dal 2008 al 2012.

Nikki Reed nel ruolo di Rosalie Hale per uno scatto promo di The Twilight Saga: Eclipse

Reed ha quindi spiegato che all'epoca non se la sentiva di appropriarsi delle scarpe e che quindi ci ha pensato Kristen Stewart a procurargliele di nascosto: "Kristen, che è una mia cara amica, le ha prese per me perché non potevo mai prendere nulla dal set perché sono un tale seguace delle regole. Ricordo che lei mi diceva 'Non è un grosso problema. Puoi avere le tue scarpe'". L'attrice ha detto che un giorno Stewart l'ha sorpresa consegnandole le scarpe. "Ero tipo, 'Oh amica, questa è la cosa migliore in assoluto!'", ha ricordato Reed. "E le ho ancora".

Seberg: una scena con Kristen Stewart

Parlando della scena sportiva, Reed ha detto che il cast si è impegnato molto nella realizzazione della sequenza poiché gli attori sapevano che quel momento rappresentava uno dei preferiti dei numerosi fan del romanzo di Stephenie Meyer. Gli interpreti del film venivano attaccati a dei cavi per muoversi in aria e prendevano lezioni di baseball, come ha dichiarato l'attrice: "Abbiamo trascorso molto tempo con alcuni allenatori di baseball e abbiamo eseguito la scena come fosse un ballo coreografato. Ricordo anche che la regista Catherine Hardwicke ci ha fatto seguire questo corso per studiare il movimento dei gatti in modo da poter muovere i nostri corpi proprio come un felino. Abbiamo sicuramente imparato alcune nuove abilità".