Twilight, Kellan Lutz: "Strano che io e Nikki Reed non ci siamo frequentati, mi sentivo molto legato a lei"

Kellan Lutz, durante l'ultimo episodio del podcast The Twilight Effect di Ashley Greene, si è detto sorpreso del fatto che lui e Nikki Reed non siano mai usciti insieme, dicendo che avevano una connessione fantastica durante le riprese e che si è sentito molto legato a lei fin dai primi giorni.

"Mi sono davvero innamorato di lei come essere umano in Breaking Dawn perché abbiamo avuto così tanto tempo per parlare e quella ragazza è davvero, davvero speciale, ha un cuore così buono", ha spiegato Lutz, che ha anche ricordato di essersi sentito "profondamente connesso" all'attrice.

"In realtà, se devo essere onesto fino in fondo, sono un po' sorpreso dal fatto che io e lei non siamo mai usciti insieme, specialmente dopo tutto il tempo che abbiamo condiviso durante le riprese, che è stato davvero molto", ha concluso l'attore.

Kellan Lutz ha recentemente detto alla rivista People che sta "rivivendo" i film di Twilight facendoli vedere a sua moglie Brittany Gonzales, cresciuta in una famiglia "conservatrice". Sebbene la Gonzales "non abbia letto i libri", secondo Lutz adesso comprende la popolarità del franchise: "Capisce perché è stato un tale fenomeno, perché è una bellissima storia d'amore di persone che non dovrebbero stare insieme."