Twilight: Kellan Lutz rivela il motivo per cui ha quasi abbandonato il franchise

Kellan Lutz, durante l'ultimo episodio del podcast di Ashley Greene, chiamato The Twilight Effect, ha parlato del motivo per cui ha quasi abbandonato il franchise di Twilight.

Kellan Lutz si è recentemente aperto a proposito di com'è stato interpretare Emmett Cullen per cinque anni nel franchise di Twilight e, a quanto pare, non è tutto meraviglioso e splendente come sembra dall'esterno visto che la star, ad un certo punto, aveva quasi deciso di abbandonare i film.

Ashley Greene, che ha interpretato Alice Cullen nelle pellicole, ha recentemente lanciato il suo podcast chiamato The Twilight Effect e durante l'ultimo episodio Lutz ha descritto com'era recitare nel franchise. Durante l'intervista, Kellan ha scelto di concentrarsi sugli aspetti negativi del ruolo, tentando di spiegare il suo punto di vista:

"Ero semplicemente felice di essere lì all'inizio, non tanto su un set in generale, ma su quello di Twilight. Ovviamente, mentre la produzione degli altri film andava avanti noi del cast dovevamo solo aspettare ed ero arrivato al punto di non avere più intenzione di fare i film di Breaking Dawn".

"Mi dicevo: 'Ragazzi, io ho bisogno di fare qualcosa', era così estenuante, pensavo: 'Ho solo una vita e sto passando mesi e mesi ad aspettare su un set'. Il mio agente diceva: 'Ma non pensi a tutti i soldi che stai facendo?'. Non puoi portarli con te nella tomba, non mi interessano i soldi. Ho lavorato abbastanza. Sono grato e felice dei film che abbiamo fatto, ma sono arrivato al punto in cui la mia passione, il luccichio nei miei occhi non c'era più e questo è preoccupante, non ti devi disinnamorare di quello che fai", ha concluso Kellan Lutz.