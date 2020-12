Tutti i personaggi famosi morti nel 2020

Quest'anno ha portato via con sé moltissime personalità dello spettacolo, dalla tv alla musica al cinema, e noi di Movieplayer abbiamo voluto rendere omaggio molti dei volti noti che ci hanno lasciato con un video che raccoglie i personaggi famosi morti nel 2020, da Sean Connery a Gigi Proietti ed Ennio Morricone.

Ecco il video:

Già a inizio anno sono venute a mancare diverse personalità del piccolo e grande schermo, lasciando il segno negli spettatori. A gennaio in un brutto incidente aereo è venuto a mancare il campione mondiale del basket Kobe Bryant, mentre tra febbraio e marzo due grandi del cinema internazionale si sono arresi al tempo: Kirk Douglas, uno dei volti del cinema di Billy Wilder, Vincente Minnelli e Stanley Kubrick, si è spento a 103 anni, mentre ci ha lasciati anche Max von Sydow, protagonista de L'Esorcista e del capolavoro bergmaniano Il settimo sigillo.

Luis Sepulveda e Carlos Ruiz Zafon si sono spenti nella prima parte dell'anno, lasciando due grossi vuoti nel mondo della letteratura contemporanea, ma l'estate ha portato via anche Ennio Morricone. Il compositore romano non ha bisogno di presentazioni ma, solo per dare qualche numero, ha composto 500 colonne sonore, venduto 70 milioni di dischi e vinto due Oscar, oltre a quattro Golden Globe, un Leone d'Oro alla carriera, 10 David di Donatello, tre Grammy Awards e cinque Bafta. Chadwick Boseman, il nuovo volto di Black Panther nel Marvel Cinematic Universe, si è spento invece nell'agosto 2020 a causa di un tumore.

Nel novembre 2020 gli italiani e tutto il mondo si sono trovati di fronte a un mese davvero difficile: ci hanno lasciato, tra gli altri, Sean Connery, Gigi Proietti e Diego Armando Maradona. L'ex 007 si è spento alle Bahamas, scomparso dai radar negli ultimi anni di vita a causa della demenza senile, ma mai dimenticato dai fan del Cinema; mentre Mandrake ci ha lasciati nel giorno del suo compleanno all'età di 80 anni, in cui ci ha fatto vedere di tutto, essendo stato nella sua splendida vita attore, comico, doppiatore, cabarettista, conduttore televisivo, regista, cantante e direttore artistico.