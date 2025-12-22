Tutti insieme appassionatamente con Julie Andrews su Rai 3: trama e cast del film vincitore di 5 Oscar

Rai 3 stasera 22 dicembre propone Tutti insieme appassionatamente. Un viaggio tra musica, amore e storia nel film che divenne il terzo incasso più alto di sempre. Ecco cast, trama e curiosità

Julie Andrews
Rai 3 stasera, lunedì 22 dicembre alle 21:20, manda in onda un capolavoro assoluto della storia del cinema. Tutti insieme appassionatamente festeggia proprio in questi giorni il suo 60° anniversario dalla prima uscita nelle sale italiane (avvenuta il 30 dicembre 1965), e lo fa in un anno speciale: la sua protagonista, l'eterna Julie Andrews, ha da poco spento 90 candeline.

La Trama: La forza della musica

Il film è ambientato in Austria, a Salisburgo, alla vigilia dell'Anschluss. Maria è una giovane novizia dal carattere libero e solare, che fatica ad adattarsi alla rigida disciplina del convento. Le consorelle decidono così di mandarla come governante nella casa del capitano Georg von Trapp, vedovo e padre di sette figli, che educa i bambini con severità e regole militari.

Maria conquista presto i ragazzi grazie alla sua dolcezza e soprattutto alla musica, insegnando loro a cantare e a riscoprire la gioia di vivere. Il clima della casa cambia radicalmente e anche il capitano, inizialmente distante, si lascia coinvolgere dall'energia di Maria, fino a innamorarsene. Quando il capitano decide di sposare la baronessa Schraeder, Maria, confusa dai suoi sentimenti, torna al convento.

Tutti Insieme Appassionatamente
Tutti insieme appassionatamente: Christopher Plummer in una scena

Capito però che il suo amore è ricambiato, rientra dai von Trapp e sposa Georg. Nel frattempo, l'Austria viene annessa alla Germania nazista e il capitano rifiuta di collaborare con il nuovo regime. Durante una gara canora, la famiglia von Trapp riesce a fuggire oltre il confine, scegliendo la libertà e lasciandosi alle spalle il loro passato, accompagnata dalla forza unificante della musica.

Il Cast: Un trionfo di stelle

  • Julie Andrews: Maria
  • Christopher Plummer: Georg von Trapp
  • Eleanor Parker: baronessa Elsa Schraeder
  • Richard Haydn: Max Detweiler
  • Peggy Wood: Madre superiora
  • Charmian Carr: Liesl von Trapp
  • Nicholas Hammond: Friedrich von Trapp
  • Heather Menzies: Louisa von Trapp
  • Duane Chase: Kurt von Trapp
  • Angela Cartwright: Brigitta von Trapp
  • Debbie Turner: Marta von Trapp
  • Kym Karath: Gretl von Trapp
La locandina di Tutti insieme appassionatamente
La locandina di Tutti insieme appassionatamente

Curiosità e Record: Un successo da Oscar

Perché Tutti insieme appassionatamente è considerato un film leggendario? I numeri parlano chiaro:

  • Pioggia di Oscar: Il film si aggiudicò ben 5 statuette, tra cui Miglior Film e Miglior Regia.
  • Record di incassi: All'epoca della sua uscita, divenne il terzo film con i maggiori incassi della storia del cinema, salvando letteralmente la casa di produzione 20th Century Fox dal fallimento.
  • Una storia vera: Anche se romanzata, la vicenda si basa sull'autobiografia di Maria Augusta von Trapp, che realmente fuggì dall'Austria con la sua famiglia canterina dopo l'annessione nazista.
  • Musica immortale: Brani come "Do-Re-Mi" e "Le cose che piacciono a me" sono diventati parte della cultura popolare mondiale, cantati ancora oggi da generazioni diverse.
Dove Tutti insieme appassionatamente in tv e in streaming

Il film, diretto da Robert Wise, andrà in onda stasera lunedì 22 dicembre su Rai 3 alle 21:20. Tutti insieme appassionatamente sarà disponibile anche in diretta streaming e successivamente on demand su RaiPlay, dove gli spettatori potranno rivedere la pellicola in qualsiasi momento.