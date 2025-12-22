Tutti insieme appassionatamente con Julie Andrews su Rai 3: trama e cast del film vincitore di 5 Oscar

Rai 3 stasera 22 dicembre propone Tutti insieme appassionatamente. Un viaggio tra musica, amore e storia nel film che divenne il terzo incasso più alto di sempre. Ecco cast, trama e curiosità

Rai 3 stasera, lunedì 22 dicembre alle 21:20, manda in onda un capolavoro assoluto della storia del cinema. Tutti insieme appassionatamente festeggia proprio in questi giorni il suo 60° anniversario dalla prima uscita nelle sale italiane (avvenuta il 30 dicembre 1965), e lo fa in un anno speciale: la sua protagonista, l'eterna Julie Andrews, ha da poco spento 90 candeline.

La Trama: La forza della musica

Il film è ambientato in Austria, a Salisburgo, alla vigilia dell'Anschluss. Maria è una giovane novizia dal carattere libero e solare, che fatica ad adattarsi alla rigida disciplina del convento. Le consorelle decidono così di mandarla come governante nella casa del capitano Georg von Trapp, vedovo e padre di sette figli, che educa i bambini con severità e regole militari.

Maria conquista presto i ragazzi grazie alla sua dolcezza e soprattutto alla musica, insegnando loro a cantare e a riscoprire la gioia di vivere. Il clima della casa cambia radicalmente e anche il capitano, inizialmente distante, si lascia coinvolgere dall'energia di Maria, fino a innamorarsene. Quando il capitano decide di sposare la baronessa Schraeder, Maria, confusa dai suoi sentimenti, torna al convento.

Tutti insieme appassionatamente: Christopher Plummer in una scena

Capito però che il suo amore è ricambiato, rientra dai von Trapp e sposa Georg. Nel frattempo, l'Austria viene annessa alla Germania nazista e il capitano rifiuta di collaborare con il nuovo regime. Durante una gara canora, la famiglia von Trapp riesce a fuggire oltre il confine, scegliendo la libertà e lasciandosi alle spalle il loro passato, accompagnata dalla forza unificante della musica.

Il Cast: Un trionfo di stelle

Julie Andrews : Maria

: Maria Christopher Plummer : Georg von Trapp

: Georg von Trapp Eleanor Parker : baronessa Elsa Schraeder

: baronessa Elsa Schraeder Richard Haydn : Max Detweiler

: Max Detweiler Peggy Wood : Madre superiora

: Madre superiora Charmian Carr : Liesl von Trapp

: Liesl von Trapp Nicholas Hammond : Friedrich von Trapp

: Friedrich von Trapp Heather Menzies : Louisa von Trapp

: Louisa von Trapp Duane Chase : Kurt von Trapp

: Kurt von Trapp Angela Cartwright : Brigitta von Trapp

: Brigitta von Trapp Debbie Turner : Marta von Trapp

: Marta von Trapp Kym Karath: Gretl von Trapp

La locandina di Tutti insieme appassionatamente

Curiosità e Record: Un successo da Oscar

Perché Tutti insieme appassionatamente è considerato un film leggendario? I numeri parlano chiaro:

Pioggia di Oscar: Il film si aggiudicò ben 5 statuette , tra cui Miglior Film e Miglior Regia.

Il film si aggiudicò ben , tra cui Miglior Film e Miglior Regia. Record di incassi: All'epoca della sua uscita, divenne il terzo film con i maggiori incassi della storia del cinema, salvando letteralmente la casa di produzione 20th Century Fox dal fallimento.

All'epoca della sua uscita, divenne il della storia del cinema, salvando letteralmente la casa di produzione 20th Century Fox dal fallimento. Una storia vera: Anche se romanzata, la vicenda si basa sull'autobiografia di Maria Augusta von Trapp, che realmente fuggì dall'Austria con la sua famiglia canterina dopo l'annessione nazista.

Anche se romanzata, la vicenda si basa sull'autobiografia di Maria Augusta von Trapp, che realmente fuggì dall'Austria con la sua famiglia canterina dopo l'annessione nazista. Musica immortale: Brani come "Do-Re-Mi" e "Le cose che piacciono a me" sono diventati parte della cultura popolare mondiale, cantati ancora oggi da generazioni diverse.

Dove Tutti insieme appassionatamente in tv e in streaming

Il film, diretto da Robert Wise, andrà in onda stasera lunedì 22 dicembre su Rai 3 alle 21:20. Tutti insieme appassionatamente sarà disponibile anche in diretta streaming e successivamente on demand su RaiPlay, dove gli spettatori potranno rivedere la pellicola in qualsiasi momento.