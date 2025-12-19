Tutta Scena, da oggi su RaiPlay la serie con Giorgio Panariello girata in Trentino

C'è chi sogna un palcoscenico e chi sogna, semplicemente, di sentirsi abbastanza. Tutta Scena, nuova serie originale disponibile su RaiPlay da oggi, venerdì 19 dicembre, parte da qui. Da un'accademia di teatro e da un manipolo di diciottenni e diciannovenni che hanno fame di futuro, ma anche la paura - molto contemporanea - di non avere mai il controllo della propria immagine.

La serie ci mostra sì le prove, i provini e le luci di scena, ma mette in campo soprattutto un coming of age che parla di ambizione, relazioni e autenticità.

Tutta Scena, di cosa parla la serie con Giorgio Panariello

Giorgio Panariello

La storia segue alcuni studenti arrivati ad Arco, in Trentino, da diverse regioni d'Italia e con un unico obiettivo: trasformare il loro talento acerbo in una possibilità reale di sfondare nel mondo dello spettacolo. Il loro percorso è serrato, quotidiano, fatto di esercizi, disciplina e confronto. E, soprattutto, ha un obiettivo bene in vista: la borsa di studio per la High Academy Musical School di New York e, di conseguenza, l'occasione di recitare in una produzione a Broadway.

A guidarli c'è un regista carismatico e pieno di spigoli interpretato da Giorgio Panariello, alle prese anche con un legame complicato con la sua ex (Euridice Axen), donna concreta, pragmatica. Accanto a loro, una vocal coach travolgente (Arianna Mattioli) e un'insegnante di danza energica e passionale (Anna Favella) completano il quadrilatero degli adulti. I "mentori", in questo caso, sono figure che spingono, giudicano, proteggono e, a volte, destabilizzano.

Il cast della serie di RaiPlay

Il cast di Tutta Scena è variegato e mescola volti già noti alle nuove promesse. Oltre ai già citati Panariello e Axen, ci sono infatti Tommaso Cassissa, Ginevra Francesconi ed Emanuele Porzio, al centro di un triangolo amoroso che dà alla serie un po' di pepe. Intorno a loro orbitano altri personaggi pronti a prendersi spazio nelle dinamiche di scena: Giulia (Sabrina Martina), Sofia (Margherita Morchio), Simon (Seydou Sarr), Vincenzo (Giovanni Scotti), Beatrice (Alice Maselli).

Sul fondo, il tema che attraversa tutta la serie: crescere in una generazione che vive costantemente "in vetrina", tra social media, aspettative e la tentazione di confondere ciò che si è con ciò che si mostra. Quanto conta essere veri quando tutti ti guardano?

Il Trentino protagonista: dov'è stata girata Tutta Scena

Girata dal 28 ottobre al 7 dicembre 2024, Tutta Scena sfrutta luoghi simbolo della cultura trentina, su tutti il centro storico di Arco e il Castello. Ma anche la Centrale Fies (ex centrale idroelettrica oggi spazio dedicato all'arte) che fa da cornice ideale dell'accademia, e il Teatro Zandonai di Rovereto, scelto per le sequenze dei provini grazie alla sua architettura elegante.

La serie è coprodotta da Rai Fiction e One More Pictures, in collaborazione con Trentino Film Commission, ed è certificata Green Film, che sottolinea anche un modo diverso di produrre, più attento all'impatto ambientale del set.

Con 8 episodi da 25 minuti, Tutta Scena scommette su un racconto agile e generazionale, capace di incrociare formazione, sentimenti e identità digitale senza appesantirsi. Un nuovo ingresso nel catalogo RaiPlay che punta sempre di più a parlare ai più giovani.