Carlo Conti porta Panariello e Pieraccioni a Sanremo 2026? Sì, ma solo a una precisa condizione

Lo avevamo immaginato per Sanremo 2025, ma Conti aveva presto smentito tutto: niente Panariello e Pieraccioni. Il trio toscano invece, potrebbe riunirsi all'Ariston per il Festival 2026. A dichiararlo è stato lo stesso Giorgio Panariello.

Panariello e Pieraccioni a Sanremo 2026: "Solo a condizione di far ridere moltissimo"

Sanremo 2025: Carlo Conti in una foto

Intervistato dal Messaggero infatti, il comico toscano non ha affatto escluso la possibilità di essere in riviera a febbraio 2026. La reunion del trio Conti-Panariello-Pieraccioni potrebbe dunque esserci stavolta, ma Panariello ha spiegato bene che accadrà solo a una condizione ben precisa.

Pezzi unici: un primo piano di Giorgio Panariello a Firenze

L'intenzione è quella di avere il pezzo giusto, non di andare solo per fare una comparsa.

"Deve venirci in mente -ha dichiarato- una bella cosa, divertente. L'idea è quella di andare là, e di far ridere molto, anzi moltissimo. Ma se dobbiamo andare a Sanremo solo per fare gli amichetti di Carlo, no. Quel palco è una brutta bestia".

Panariello sa bene quanto quel palco sia una "brutta bestia", avendolo calcato come conduttore in un'edizione molto sfortunata. Era il 2006, Panariello veniva da tre edizioni di successo di Torno Sabato: il suo Festival, risultò uno dei quattro meno visti. Affiancato da Victoria Cabello e Ilary Blasi, seguì quello di Paolo Bonolis e fu vinto da Povia con Vorrei avere il becco.

Riguardo invece a una partecipazione al Sanremo 2025, Panariello ha detto che sarebbe stato troppo scontato. Inoltre "volevamo evitare i paragoni con Amadeus e Fiorello. Carlo è uno che odia i paragoni".

Carlo Conti insomma, ha fatto in modo che venisse evitato ogni possibile accostamento con il suo predecessore. Sapeva anche che il pubblico se lo sarebbe aspettato, perciò ha preferito evitare.