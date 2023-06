Tutta la luce che non vediamo: Hugh Laurie e Mark Ruffalo nel nuovo trailer della miniserie Netflix

Nel corso del TUDUM 2023, Netflix ha diffuso un nuovo trailer di Tutta la luce che non vediamo, miniserie tratta dall'omonimo romanzo di Anthony Doerr premiato con il Pulitzer nel 2015 e che vede tra i suoi interpreti anche Hugh Laurie e Mark Ruffalo.

Il nuovo trailer, della durata di appena un minuto, svela qualche sequenza inedita rispetto al precedente filmato, che però era ben più lungo e corposo.

Al centro della storia, divisa in quattro episodi, abbiamo la protagonista Marie-Laure LeBlanc, una ragazza francese cieca il cui coraggio e la cui speranza faranno da contraltare alla violenza e alla distruzione della Seconda Guerra Mondiale. Marie-Laure è interpretata dalle attrici esordienti Aria Mia Loberti (scoperta da Levi in un casting a cui hanno partecipato attrici non vedenti o ipovedenti) e Nell Sutton (Marie-Laure da giovane).

Al loro fianco Louis Hofmann (Werner), il vincitore agli Emmy Award e candidato all'Oscar Mark Ruffalo (Daniel LeBlanc), Lars Eidinger (Von Rumpel), il vincitore del Golden Globe e candidato agli Emmy Hugh Laurie (zio Etienne), Marion Bailey (Madame Manec).

Alla regia troviamo Shawn Levy, che ha lavorato sull'adattamento di Steven Knight.

Tutta la luce che non vediamo: Mark Ruffalo e Hugh Laurie nel cast della serie

La miniserie è prodotta da Shawn Levy, Dan Levine e Josh Barry per 21 Laps Entertainment, la casa di produzione dietro al fenomeno globale Stranger Things, al film candidato agli Oscar Arrival, alla serie Netflix di successo Tenebre e ossa, e ai film Free Guy - Eroe per gioco e The Adam Project. Anche Steven Knight è produttore esecutivo, mentre Joe Strechay (See, The OA) è produttore associato e consulente per la cecità e l'accessibilità.

Tutta la luce che non vediamo debutterà su Netflix il 2 novembre 2023.