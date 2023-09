Tupac Shakur: compiuto un arresto con l'accusa dell'omicidio del rapper

A Las Vegas è stato compiuto un arresto in relazione all'omicidio del rapper Tupac Shakur, avvenuto nel 1996.

Tupac Shakur, il famoso rapper, è stato ucciso nel 1996 ma oggi, a distanza di oltre venti anni, è stato compiuto un arresto in relazione al suo omicidio.

L'accusato è Duane "Keefe D" Davis, un membro di una gang che non potrà uscire su cauzione per ordine del giudice Jerry Wiese.

L'arresto

Secondo quanto dichiarato dal procuratore distrettuale Marc DiGiacomo, Davis ha sparato contro Tupac Shakur per compiere un piano mortale alimentato dalla vendetta nei confronti dell'artista, il fondatore di Death Row Records, Suge Knight, e dell'etichetta.

Due mesi fa la polizia di Las Vegas aveva compiuto delle ricerche nell'area di Henderson, Nevada, con lo scopo di trovare degli oggetti legati all'omicidio.

Davis, in più occasioni, aveva parlato apertamente del suo coinvolgimento nella sparatoria in cui è morto Shakur a soli 25 anni, dichiarando di essere stato a bordo della Cadillac da cui erano partiti i colpi mortali.