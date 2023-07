Tuesday Club – Il talismano della felicità stasera su Rai1: cast e trama del film svedese

Tuesday Club - Il talismano della felicità è il film che stasera, mercoledì 26 luglio alle 21:25, Rai1 propone in prima visione in chiaro. Nuovo capitolo del ciclo "Destinazione amore", è diretto dalla regista svedese Annika Appelin, al suo primo lungometraggio, e basato sul romanzo omonimo di Anna Fredriksson, anche autrice della sceneggiatura.

La trama

Tuesday Club - Il talismano della felicità: un'immagine

Si può cambiare vita anche dopo quarant'anni di matrimonio? A volte è necessario, come nel caso di Karen che, dopo 40 anni di matrimonio, proprio nel giorno dell'anniversario, scopre che suo marito Sten l'ha tradita. Mentre la sua illusione di una vita felice e tranquilla va in pezzi, decide di divorziare. Le amiche la spingono però subito a reagire, così, anche su loro consiglio, Karen si iscriverà a un corso di cucina orientale, tenuto da uno noto chef, Henrick Moliner, talentuoso quanto burbero. Insieme alla passione per l'argomento, Karen scoprirà anche di avere un talento che fino ad allora era rimasto nell'ombra. Con le vecchie e nuove amicizie sarà l'occasione per ricominciare e cercare una felicità che forse prima non era mai stata così compiuta e così vicina.

Il cast

Tuesday Club - Il talismano della felicità: una scena

Diretto dalla regista Annika Appelin nel 2022, Tuesday Club - Il talismano della felicita vede nel cast:

Marie Richardson nei panni della protagonista Karen

Peter Stormare è lo chef Henrik

Carina M. Johansson è Monika

Sussie Ericsson è Pia

Björn Kjellman è il marito fedifrago Sten

Ida Engvoll è Fredrika

Maria Sid è Ingela

Dove vederlo in streaming

Tuesday Club - Il talismano della felicità sarà disponibile anche per la visione in streaming, in contemporanea alla messa in onda televisiva oppure on demand per una settimana, dalla sezione dirette della piattaforma gratuita RaiPlay. Il film è inoltre presente anche nei cataloghi di Amazon Prime Video, YouTube e Google Play per noleggio e/o acquisto.