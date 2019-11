Tu si que vales: Sabrina Ferilli spesso sparisce dalla diretta, i fan si chiedono perchè

Dove va Sabrina Ferilli quando, durante Tu si que Vales, ogni tanto sparisce? La domanda più o meno lecita se la stanno facendo i numerosi fan dell'attrice romana che hanno notato lo strano fenomeno delle sostituzioni a cui è costretta Belen Rodriguez.

In tempo di social ogni comportamento dei VIP viene passato sotto la lente di ingrandimento dei fan, e così da qualche giorno il popolo della rete si interroga sul cosiddetto giallo delle sparizioni di Sabrina Ferilli. L'attrice romana fa parte della giuria popolare di Tu si que vales ma ogni tanto abbandona lo studio e al suo posto la telecamera inquadra Belen Rodriguez.

Sono numerosi i tweet dedicati a questo nuovo giallo italiano, sul social di San Francisco possiamo leggere tra l'altro "intanto continua il mistero delle improvvise sparizioni di Sabrina Ferilli sostituita da Belen"; oppure "Sabrina Ferilli perché ogni tanto sparisce?". Per il momento non abbiamo una spiegazione ufficiale dell'attrice, non sappiamo se abbandoni lo studio per improvvise esigenze personali o se si tratti semplicemente di una nuova trovata di Maria De Filippi, ma siamo sicuri che i fan non abbiano da preoccuparsi, la Ferilli ci sembra in ottima forma e le sue battute e il suo sorriso sono la marcia in più di questo programma.

Sabato scorso la Ferilli è stata anche protagonista di un momento molto toccante. Gli spettatori l'hanno vita piangere per la storia degli Esteriore Brothers, quattro fratelli di origini siciliane emigrati in Svizzera, quando la De Filippi le ha chiesto il motivo Sabrina ha detto "mi ha fatto tenerezza. La famiglia, l'immigrazione, tante cose. Sono stati anche molto bravi ma immagino che loro saranno felici di tornare in Italia. Chi parte non credo che lo faccia mai col cuore leggero".

Tu si que vale, il talent show, ripreso dall'originale spagnolo, va in onda ogni sabato sera su Canale 5 in prima serata, l'ultima puntata dello show è stata vista da circa 5,5 milioni di media spettatori pari al 29,5% di share ed è stato il programma più visto della serata.