Trying: il trailer della nuova serie Apple TV+ con Rafe Spall e Imelda Staunton

Trying è la nuova serie Apple TV+, di cui è stato condiviso il trailer, in arrivo a partire da venerdì 1 maggio.

Nel video si vedono i due protagonisti discutere e affrontare il fatto che potrebbero non avere alcuna possibilità di concepire in modo naturale un bambino, esplorando quindi le possibilità a propria disposizione. La coppia al centro della storia deve così affrontare nuovi ostacoli e problemi per capire come gestire il proprio desiderio di diventare genitori.

Al centro della comedy ci sono Nikki (Esther Smith) e Jason (Rafe Spall). La coppia scopre di non poter avere figli in modo naturale e decide quindi di provare ad adottare un bambino. Trying seguirà le loro difficoltà, seguendo inoltre i loro amici, la famiglia e le vite di chi è coinvolto con l'adozione.

Gli otto episodi che compongono la prima stagione sono stati scritti da Andy Wolton e diretti da Jim O'Hanlon.