Truth Seekers: le prime foto della serie con Simon Pegg e Nick Frost

Truth Seekers è la nuova serie Amazon con protagonisti Simon Pegg e Nick Frost e online sono state condivise le prime foto ufficiali che mostrano i protagonisti.

Gli scatti anticipano un po' l'atmosfera del progetto che vede nuovamente insieme le due star del cinema e della televisione, questa volta alle prese con eventi sovrannaturali e situazioni al limite dell'inspiegabile.

Lo show racconterà la storia di Dave e Gus, due cacciatori di fantasmi che indagano sulle segnalazioni relative a possibili eventi paranormali in vari luoghi del Regno Unito, come chiese infestate e ospedali abbandonati, utilizzando degli strumenti fatti in casa. I due protagonisti di Truth Seekers si imbatteranno poi in una cospirazione che potrebbe minacciare la razza umana, mentre le loro esperienze diventano sempre più terrificanti.

Simon Pegg aveva raccontato annunciando la produzione del progetto: "Ogni episodio sarà un'avventura, un potenziale caso paranormale o qualcosa di simile. Inizierà come un'idea quasi amatoriale, una piccola attività commerciale per questi due personaggi, ma si espanderà nel corso della serie, diventando qualcosa di molto più globale. Si tratta di un linguaggio che tutti conoscono quello del mistero delle cose sconosciute".

Nel cast ci saranno anche Emma D'Arcy nel ruolo di Astrid, Samson Kayo in quello di Elton, Susan Wokima che sarà Helen e Malcolm McDowell che interpreterà Richard.

Nella giornata di domani, giovedì 23 luglio alle ore 21 (fuso orario italiano), si svolgerà inoltre il panel dedicato alla serie realizzato in occasione del Comic-Con@Home e all'evento parteciperanno le star Simon Pegg, Nick Frost, James Serafinowicz e Nat Saunders. Il cast parlerà, con la moderazione del giornalista di Empire Chris Hewitt, della realizzazione degli otto episodi.