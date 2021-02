Truman - Un vero amico è per sempre: ecco di che razza è il cane del film

Il cane presente in Truman - Un vero amico è per sempre, amato da tutti i membri del cast, era un meraviglioso chiamato Troilo.

Il cane di Truman in Truman - Un vero amico è per sempre era un Bullmastiff e il suo vero nome era Troilo; durante la premiere del film il regista Cesc Gay ha rivelato che il cane che interpretava Truman è morto pochi mesi dopo la fine delle riprese per cause naturali.

Truman: Ricardo Darín e Javier Cámara in una scena del film

Ricardo Darin, il protagonista del film, ha impiegato mesi per superare la scomparsa di Troilo: i due erano diventati molto legati sul set, avendo passato assieme ogni giorno per l'intera durata delle riprese. In seguito Darin ha camminato sulla passerella di molti red carpet con una delle figlie di Troilo al guinzaglio per omaggiare il suo amico scomparso.

Il film parla di Julián, residente a Madrid, il quale riceve una visita inaspettata dal suo amico, Tomás, un professore residente in Canada. Julián è un attore e ha un cancro da un anno, e il suo unico compagno ora è Truman, il suo fedele cane. I due amici e Truman condividono quattro giorni insieme.

Truman: Javier Cámara e Javier Gutiérrez in una scena del film

Julián rivela che sta optando per il suicidio assistito piuttosto che per la chemioterapia, una scelta che rende sua cugina Paula e Tomás molto turbati. Il protagonista e Paula condividono momenti molto intensi durante la visita di Tomás fino a quando arriva il momento per Julián di separarsi dal suo fedele compagno.