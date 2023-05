True Lies: la serie prodotta da James Cameron è stata cancellata dopo una sola stagione

CBS ha cancellato True Lies dopo una sola stagione: non ci sarà un seguito per la serie prodotta da James Cameron, reboot dell'omonimo film del 1994.

Non ci sarà una seconda stagione di True Lies della CBS: la rete televisiva statunitense ha appena cancellato la commedia d'azione prodotta da James Cameron, reboot della celebre pellicola di successo del 1994, dopo una sola stagione. La notizia arriva prima del finale della prima stagione dello show, la cui uscita è prevista per il 17 maggio.

La decisione non è sorprendente visto che la serie non è stata in grado di trovare un pubblico, classificandosi come lo show con sceneggiatura della CBS con il punteggio più basso della stagione. Lo share è rimasto relativamente stabile, indicando un pubblico di base fedele ma estremamente limitato.

Interpretata da Steve Howey e Ginger Gonzaga, True Lies racconta la storia di Helen ed Harry, con la prima che crede che suo marito abbia una relazione sentimentale con un'altra donna, per poi scoprire che, in realtà, è una spia invischiata in importanti missioni segrete in tutto il mondo.