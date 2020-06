Il trono di spade: George R.R. Martin svela quando spera di concludere The Winds of Winter

George R.R. Martin ha svelato quando spera di concludere The Winds of Winter, uno degli ultimi romanzi di Game of Thrones.

La serie Il Trono di Spade si è conclusa ormai da un anno e George R.R. Martin ha aggiornato i fan della sua saga sul lavoro in corso su The Winds of Winter, svelando entro quando spera di aver concluso il romanzo.

Il libro è il sesto previsto per il progetto Le cronache del ghiaccio e del fuoco e dovrebbe essere il penultimo della storia.

Sul blog dello scrittore George R.R. Martin è stato pubblicato un aggiornamento riguardante il nuovo romanzo che proseguirà la storia alla base della serie Il trono di spade. L'autore ha spiegato un lato positivo dell'attuale situazione mondiale che ha causato la cancellazione di innumerevoli eventi in tutto il mondo: "L'isolamento obbligato mi ha aiutato a scrivere. Sto trascorrendo molte ore ogni giorno a scrivere The Winds of Winter e sto facendo dei progressi costanti. Ieri ho concluso un nuovo capitolo, un altro tre giorni fa, un altro la settimana precedente". I fan non possono però attendersi una pubblicazione a breve: " No, questo non significa che il libro sarà concluso domani o pubblicato la prossima settimana. Sarà un romanzo enorme e ho ancora molta strada da fare".

Il ritmo con cui sta completando il racconto, inoltre, non è particolarmente sostenuto: "Nel 1999, mentre stavo scrivendo A Storm of Swords, riuscivo a ottenere una media di 150 pagine di manoscritto ogni mese. Ho paura che non riuscirò mai ad avere di nuovo quel ritmo".

Tra le storie a cui sta lavorando George ci sono quelle di Cersei, Asha, Tyrion, Ser Barristan e Areo Hotah, oltre ad alcuni eventi ambientati a Bravoos.

Condividendo il proprio dispiacere per la cancellazione di una convention sci-fi in programma in Nuova Zelanda nel mese di luglio, lo scrittore ha quindi sottolineato che il lato positivo è di poter proseguire a scrivere senza interruzioni: "Posso sempre visitare Wellington il prossimo anno, quando spero che il COVID-19 e The Winds of Winter saranno conclusi".

George ha sottolineato: "Ora dovete scusarmi. Arya mi sta chiamando. Penso che voglia uccidere qualcuno".