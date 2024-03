The Miniature Wife, Elizabeth Banks e Matthew Macfadyen protagonisti e produttori della serie

Elizabeth Banks e Matthew Macfadyen saranno le star e i produttori esecutivi della nuova serie ordinata da Peacock, The Miniature Wife, prodotta da Media Res.

Succession 4: Brian Cox e Matthew Macfadyen in una scena della serie HBO

Creata e prodotta dagli showrunner Jennifer Ames e Steve Turner, The Miniature Wife è basato sul racconto breve di Manuel Gonzalez ed esamina i rapporti di potere squilibrati tra i coniugi Lindy (Banks) e Les (Macfadyen), i quali battagliano per la supremazia dopo che un incidente tecnologico ha provocato la definitiva crisi relazionale.

I due protagonisti

Elizabeth Banks ha recitato al fianco di Zach Galifianakis in The Beanie Bubble per Apple TV+, e ha doppiato uno dei personaggi del film d'animazione Prendi il volo, oltre a partecipare al film Call Jane insieme a Sigourney Weaver. Sarà prossimamente nel cast di A Mistake di Christine Jeffs e Skincare, il nuovo film prodotto da Andrea Iervolino.

Elizabeth Banks in una scena di Piacere Dave

Matthew MacFadyen è conosciuto soprattutto per il ruolo di Tom Wambsgans in Succession, grazie al quale ha vinto due Emmy e un Golden Globe, e per aver interpretato Mr. Darcy accanto a Keira Knightley nella trasposizione cinematografica del classico di Jane Austen, Orgoglio e pregiudizio. Prossimamente sarà nel cast del nuovo film Marvel Deadpool & Wolverine.