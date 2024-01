Succession, Matthew Macfadyen:'Uno spinoff? Altamente improbabile, sarebbe troppo strano'

Matthew Macfadyen ha conquistato il primo Golden Globe della sua carriera grazie alla meravigliosa performance di Tom Wambsgans nella pluripremiata serie HBO Succession. L'attore britannico è convinto che la narrazione debba concludersi all'apice, così come ha deciso la produzione, senza proseguire in eventuali spin-off.

Nel backstage degli Emmy Award, Matthew Macfadyen ha praticamente escluso quest'ultima possibilità:"Direi 'mai dire mai' ma è altamente improbabile. Ma dipenderà da quello che il creatore Jesse Armstrong vuole fare. Ma penso che l'istinto di Jesse e di tutti noi sia che si è concluso nel momento giusto".

Niente spin-off

"E in un certo senso non l'abbiamo concluso" prosegue Macfadyen "Li abbiamo solo lasciati... proseguire nel loro strano e miserabile mondo. Quindi, per quanto sarebbe bello lavorare di nuovo con tutti, penso che sarebbe strano fare uno spin-off".

Succession 3: Sarah Snook in una foto della serie

I co-protagonisti di Matthew Macfadyen in Succession, Kieran Culkin e Sarah Snook, hanno vinto rispettivamente il premio Emmy come miglior attore in una serie drammatica e miglior attrice in una serie drammatica. Macfadyen si è aggiudicato il premio come miglior attore non protagonista.