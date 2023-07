Tron: Ares, Sarah Desjardins e Cameron Monaghan si aggiungono al cast in ruoli misteriosi

L'interprete di Yellowjackets Sarah Desjardins e Cameron Monaghan sono gli ultimi due acquisti di Tron: Ares, i due attori affiancheranno il protagonista Jared Leto in ruoli che, per il momento, non sono ancora stati rivelati.

Tron: Ares, terzo adattamento della popolare saga Disney fantascientifica, vede coinvolti Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters e Jodie Turner-Smith. A dirigere il film, seguito di Tron (1982) e Tron: Legacy (2010), è stato chiamato Joachim Ronning.

Cosa accade in Tron: Ares?

Mentre il primo film di Tron era incentrato su un designer di videogiochi (Jeff Bridges) che entrava nella sua stessa creazione, e il seguito si concentrava su suo figlio (Garrett Hedlund) che seguiva le sue orme, secondo Hollywood Reporter il nuovo film passerà più tempo nel mondo reale. Si dice che la sceneggiatura di Jesse Wigutow e Jack Thorne sia incentrata su un programma senziente che attraversa il mondo umano che non è pronto per il contatto.

Tron: Ares sarà il nuovo progetto di alto profilo per Sarah Desjardins, che in Yellowjackets interpreta Callie Sadecki, la figlia di Shauna (Melanie Lynsky).

Cameron Monaghan è noto soprattutto per il suo doppio ruolo di proto-Joker Jerome e Jeremiah Valeska nella serie televisiva DC della Fox Gotham.