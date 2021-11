Trolls 3: annunciata la data di uscita del nuovo film animato

Trolls 3, il terzo capitolo della colorata storia animata della principessa Poppy e di Branch, ha ora una data di uscita: il 17 novembre 2023.

Il progetto segue l'ottima accoglienza ricevuta grazie alla distribuzione in formato digitale riservata a Trolls World Tour, arrivato a quota 100 milioni di dollari durante la pandemia.

Il film Trolls 3 arriverà solo nelle sale e, per ora, Universal e DreamWorks Animation, non hanno annunciato se Walt Dohrn tornerà alla regia del nuovo sequel.

Un anno fa Universal aveva scatenato una controversia dopo aver annunciato la distribuzione in contemporanea nei cinema e in formato digitale di Trolls World Tour a causa della chiusura di molte strutture in tutto il mondo. Adam Aron, a capo di AMC, aveva dichiarato che non approvava la strategia prima di raggiungere un accordo con Universal riguardante le date di uscita del progetto.

Il mondo di Trolls tornerà il 26 novembre con lo speciale Holiday in Harmony che verrà trasmesso da NBC e può contare sulla presenza nel cast vocale di Anna Kendrick, Justin Timberlake e molti altri membri del cast dei film.