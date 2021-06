Trollhunters - L'Ascesa dei Titani: la guerra tra magia e umani è in arrivo su Netflix, guardate il trailer

Dal 21 luglio su Netflix sarà possibile trovare Trollhunters - L'Ascesa dei Titani, il lungometraggio animato scritto e prodotto dal regista Premio Oscar Guillermo del Toro e il produttore dell'Arrowverse Marc Guggenheim, di cui è stato diffuso il trailer.

Nel filmato si possono vedere le prime sequenze del progetto che prosegue la storia iniziata nella serie prodotta per la piattaforma di streaming, regalando dei dettagli riguardanti la terribile minaccia che incombe sui protagonisti.

"Arcadia può sembrare un'ordinaria cittadina, ma giace proprio al centro di linee magiche e mistiche che la rendono il luogo di connessione per numerose battaglie tra creature dell'atro mondo come troll, alieni e stregoni. Ora gli eroi dalle serie di successo Trollhunters, 3 in mezzo a noi e I Maghi devono fare squadra nella più epica delle avventure, dove dovranno affrontare l'Ordine Arcano per ottenere il controllo sulla magia che li lega gli uni agli altri" recita la sinossi ufficiale di Trollhunters - L'Ascesa dei Titani, la pellicola crossover che chiamerà all'appello ben tre set di personaggi provenienti tutti dal mondo de I Racconti di Arcadia, l'universo fantastico a opera di Dreamworks animation.

Come si evince anche da titolo e trailer, infatti, una nuova minaccia incombe su Arcadia, e servirà la collaborazione di tutti i personaggi che abbiamo conosciuto e amato finora per poterla respingere: i Titani sono arrivati, e con loro la distruzione del pianeta Terra, e bisogna fare gioco di squadra per tenergli testa.

E come ogni grande opera, un cast di talento si cela dietro le voci dei protagonisti di Trollhunters - L'Ascesa dei Titani, tra cui troviamo anche Emile Hirsch, Colin O'Donoghue, Diego Luna, Tatiana Maslany, Alfred Molina, Steven Yeun, Lexi Medrano, Charlie Saxton, Nick Offerman e Cheryl Hines.

Per maggiori informazioni e per visionare il contenuto disponibile dal 21 luglio potete visitare il sito ufficiale di Netflix.