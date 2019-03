Triple Frontier, su Netflix in streaming da oggi!

Il catalogo di Netflix a marzo si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming quest'oggi è Triple Frontier, il film thriller originale con un super cast, tra cui Ben Affleck, Oscar Isaac e Charlie Hunnam!

Triple Frontier racconta la storia di un gruppo di ex agenti delle forze speciali che decidono di derubare un pericoloso gruppo di narcotrafficanti. La loro "missione" si svolge nella pericolosa area del Sud America tra Paraguay, Argentina e Brasile in cui i fiumi Iguazu e Parana si incontrano, rendendo complicato monitorare i potenziali crimini. Per la prima volta nelle loro prestigiose carriere, questi eroi accettano una missione potenzialmente letale per arricchire se stessi invece che per difendere i propri paesi. Nel trailer, diffuso da Netflix il mese scorso, i protagonisti decidono di usare quanto hanno appreso durante gli anni trascorsi nell'esercito per compiere una pericolosa missione che li porta anche a compiere un furto che potrebbe avere delle conseguenze inaspettate, oltre a far emergere segreti e cospirazioni.

Le recensioni dalla stampa americana sono buone, sul portale RottenTomatoes Triple Frontier ha totalizzato il 69% di recensioni positive, con il voto medio del 6.6 su 10. Su Metacritic, invece, il film ha ottenuto un 63 su 100, basato su solo venti recensioni. Fanno parte del cast di Triple FrontierBen Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund, Pedro Pascal e Adria Arjona. Il film è diretto da J.C. Chandor che ha scritto la sceneggiatura insieme a Mark Boal.

Il lungometraggio con Ben Affleck è solo una delle tante novità in catalogo a marzo su Netflix che questo mese ha messo a disposizione degli utenti tante saghe memorabili e cult anni '80.