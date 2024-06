Trigger Warning: Jessica Alba ha scelto di non usare la pistola ma un'altra arma nelle scene del thriller

Jessica Alba era contraria all'utilizzo delle pistole in Trigger Warning, il nuovo film Netflix del quale è protagonista e produttrice esecutiva, diretto da Mouly Surya. Nel film, l'attrice interpreta un'ex operatrice delle forze speciali di nome Parker.

La protagonista eredita dal padre un bar e dovrà vedersela con una banda criminale che minaccia il suo locale e l'intero quartiere nel quale vive. Per difendersi, dovrà rispolverare le proprie conoscenze combattive apprese durante il suo periodo militare.

Niente pistole

L'attrice e il regista hanno deciso di comune accordo di non usare le pistole come armi di Parker ma un coltello, come ha spiegato Alba:"È stata una scelta, al 100%. L'abbiamo presa entrambi. Sentiamo che questo genere oggi è dominato da molte uccisioni con armi da fuoco, sparatorie e tutto il resto. In parecchi aspetti è legato al genere cinematografico, e John Wick domina quella narrativa" sostiene l'attrice.

Una scena del film Trigger Warning con protagonista Jessica Alba

Partendo da questa premessa, la scelta è stata semplice:"Ci siamo chiesti cosa fosse giusto per noi e cos sarebbe anche soddisfacente e interessante da vedere. Anche se Parker deve eliminare un avversario, sono uccisioni cariche di emozione, non sono senza nome e volto. Sono persone che l'hanno danneggiata e stanno cercando di ucciderla. Come si manifesta questa dinamica? Siamo stati creativi e aperti a farle eliminare i suoi avversari in vari modi ma abbiamo cercato di non usare troppo la pistola e utilizzare altre cose".

Trigger Warning rappresenta il ritorno sullo schermo di Jessica Alba dopo cinque anni:"Ho sempre voluto fare un film d'azione, che fosse grintoso e realistico, un po' un ritorno al passato. Ci è voluto un po' di tempo per ottenere la sceneggiatura che volevamo e trovare il regista perfetto per far sì che tutto si incastrasse. Avevo in mente di fare qualcosa del genere da molto tempo ma ci è voluto un po' perché tutti i pezzi si mettessero insieme".