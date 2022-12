Treason: pubblicato il primo trailer della nuova spy story Netflix con Charlie Cox e Olga Kurylenko

Treason, la nuova miniserie Netflix con Charlie Cox e Olga Kurylenko, ha ora un trailer ufficiale in attesa del debutto in streaming.

Treason, la nuova miniserie targata Netflix con Charlie Cox e Olga Kurylenko, ha finalmente il suo primo trailer ufficiale, pubblicato qualche ora fa sul web. Questo nuovo progetto farà parte dell'offerta post-natalizia della piattaforma di streaming che ha collaborato in precedenza con l'attore in occasione di Daredevil e della serie The Defenders, progetti targati Marvel.

Scritta da Matt Charman (celebre per Il ponte delle spie), e diretta dalla regista Louise Hooper (The Sandman, The Witcher) insieme a Sarah O'Gorman, Treason è una spy story di maniera, interamente ambientata fra le ombre dei servizi segreti inglesi. Quando qualcuno tenta di uccidere il capo dell'MI6 entra in gioco il suo giovane sostituto Adam Lawrence (Charlie Cox), il quale si ritroverà invischiato in un complotto molto più grande e complesso del previsto.

Charlie Cox star della serie Treason, prodotta per Netflix

Questa la descrizione rilasciata insieme al trailer sul canale You Tube di Netflix: "Nel momento in cui si imbatte in una spia russa con la quale condivide una storia travagliata, il nuovo direttore dell'MI6 deve affrontare il passato e mettere in discussione tutti gli aspetti della propria vita. Verranno così alla luce segreti, menzogne e relazioni diplomatiche. Treason, una nuova miniserie dello sceneggiatore di "Il ponte delle spie", è disponibile su Netflix (con tutti e 5 i suoi episodi) dal 26 dicembre".