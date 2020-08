Travolti da un insolito destino, Lina Wertmuller: "Il remake con Madonna? Mai visto" ma Giannini smentisce

Intervistata da Il Gazzettino, Lina Wertmuller ha giurato di non aver mai visto il remake di Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto con Madonna come protagonista. Giancarlo Giannini, protagonista della pellicola originale, ha smentito le parole della celebre regista.

A proposito del film la Wertmuller ha dichiarato: "Rivedo i miei film solo se passano in tv. Qualche tempo fa mi sono imbattuta in Travolti da un insolito destino e sono arrivata fino in fondo. E' stato divertente. Il remake con Madonna? Giuro che non l'ho visto. L'ho evitato perché solo l'idea che il mio film venisse rifatto mi sembrava una scemenza."

Melato e Giannini 'Travolti da un insolito destino' della Wertmuller

Durante un'intervista Giancarlo Giannini ha commentato le parole della regista: "Lina è una bugiarda, lo abbiamo visto assieme il remake. Mi ricordo che Madonna mi invitava sempre a teatro perché voleva fare questo film ma io non ci sono mai andato. Poi quando decidono di farlo scelgono mio figlio, ma lui non ne vuole sapere."

"Fui io a dirgli: 'Ma sei scemo? Vuoi fare l'attore e rinunci a un'occasione come questa? Devi assolutamente girare il film, anche solo per toglierti la soddisfazione di dare sessanta schiaffi a Madonna.'" Ha concluso Giannini. Il remake, diretto dal regista Guy Ritchie ed interpretato da Madonna e da Adriano Giannini, figlio di Giancarlo, fu stroncato dalla critica.