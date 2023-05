Trappola sulle montagne rocciose stasera su Rai 4: trama e cast del film con Steven Seagal

Rai 4 stasera in prima serata manda in onda Trappola sulle montagne rocciose : trama e cast del film con Steven Seagal

Stasera, 26 maggio, su Rai 4, in prima serata, alle 21:20, va in onda Trappola sulle montagne rocciose, film statunitense del 1995. La pellicola è diretta da Geoff Murphy. autore anche della sceneggiatura, il soggetto è di J.F. Lawton. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Trappola sulle montagne rocciose: Trama

Un ex impiegato del Pentagono, dirotta il treno più lussuoso d'America lanciandolo a alta velocità attraverso le Montagne Rocciose e minacciano di radere al suolo Washington e dintorni usando il satellite progettato per il governo prima di essere rimosso dall'incarico.

Trappola sulle montagne rocciose: Curiosità

Trappola sulle Montagne Rocciose è stato distribuito in prima visione negli Stati Uniti il 14 Luglio 1995. Le riprese del film si sono svolte dal 14 Settembre 1994 al 18 Gennaio 1995 negli Stati Uniti.

È il seguito di Trappola in alto mare, nel lungometraggio, Steven Seagal riprende il ruolo dell'ex Navy SEAL Casey Ryback.

La scena in cui il treno passa attraverso un tunnel e si oscura completamente è stata girata utilizzando una tecnica chiamata "day-for-night". In pratica, la scena è stata filmata di giorno, ma è stata resa più scura in post-produzione per simulare l'effetto notturno.

Trappola sulle montagne rocciose: Interpreti e personaggi