Trappola in alto mare su Rai 4: trama e cast del film action-thriller in onda stasera 19 maggio

Rai 4 stasera in prima serata manda in onda Trappola in alto mare: trama, cast, curiosità e trailer del film.

Stasera, 19 maggio, su Rai 4, in prima serata, alle 21:20, va in onda Trappola in alto mare, un film cult del genere action-thriller. La pellicola è diretta da Andrew Davis. La sceneggiatura è di J.F. Lawton, autore anche del soggetto. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Trappola in alto mare: Trama

Protagonista il cuoco Casey Ryback, membro dell'equipaggio della corazzata Uss Missouri, che si trova a contrastare da solo un gruppo di terroristi, saliti a bordo fingendosi una band di musicisti, che hanno preso d'assalto la nave per impossessarsi di alcuni missili a testata nucleare.

Casey in realtà è un ex ufficiale allontanatosi dalla marina per incomprensioni con un suo superiore, ed è intenzionato a scatenarsi contro i terroristi.

Trappola in alto mare: Curiosità

Trappola in alto mare è stato distribuito nel 1992, le riprese si sono svolte dal2 Marzo 1992 alò 19 Maggio 1992. Il film è tra i più grandi successi commerciali di Steven Seagal. Ha esordito al primo posto del botteghino statunitense, incassando 15 milioni di dollari durante la prima settimana nei cinema e 156.6 milioni di dollari in totale.

La pellicola ha avuto un sequel Trappola sulle Montagne Rocciose, uscito nel 1995, con Steven Seagal che veste nuovamente i panni di Casey Ryback.

Per creare l'illusione che la nave fosse nel bel mezzo dell'Oceano Pacifico, nonostante fosse in realtà ormeggiata in una baia, la produzione ha adottato una soluzione ingegnosa. È stata costruita una chiatta di 30 metri di lunghezza, dotata di un'intelaiatura alta 18 metri, che fungeva da supporto per un enorme telo nero. Questo telo veniva spostato intorno alla nave per coprire gli edifici e le luci della città circostante.

Trappola in alto mare: Interpreti e personaggi