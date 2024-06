Trap: Warner Bros. anticipa la data di uscita del thriller di M. Night Shyamalan

Prendete posto perché lo spettacolo inizierà prima del previsto per Trap di M. Night Shyamalan. Deadline riporta che l'atteso thriller ha cambiato data di uscita insieme a nuovi misteriosi progetti della Warner Bros. in arrivo.

Trap, il nuovo thriller di M. Night Shyamalan per la Warner Bros. - sedicesimo film della sua longeva carriera da regista - è ora in uscita nelle sale cinematografiche nazionali il 2 agosto 2024. Si tratta di un salto di una settimana rispetto alla data di uscita originaria del 9 agosto.

Locandina di Trap

Nel thriller in arrivo, interpretato da Josh Hartnett, "un padre e la figlia adolescente partecipano a un concerto pop, dove si rendono conto di essere al centro di un evento oscuro e sinistro". Come rivela il trailer ufficiale di Trap, il concerto pop è in realtà un'elaborata trappola progettata per catturare il Macellaio, un sadico serial killer che ha eluso le autorità.

Saleka Shyamalan interpreta la pop star Lady Raven. Hartnett ha recentemente descritto il misterioso titolo come "molto bizzarro" e "molto oscuro". Trap è il primo film che Shyamalan ha realizzato nell'ambito del suo nuovo accordo con la Warner Bros, che è stato descritto come un "accordo pluriennale di prima visione per la regia e la produzione".

I prossimi progetti Warner Bros

A proposito di Warner Bros, la data di uscita di Trap coincide con l'annuncio di un nuovo misterioso progetto che ci incuriosisce. Lo studio ha svelato le date di uscita di diversi progetti senza titolo, tra cui UNTITLED NL/ATOMIC MONSTER/BLUMHOUSE EVENT FILM, che debutterà il 17 aprile 2026, mentre un UNTITLED WB EVENT FILM debutterà il 26 marzo 2027. Mentre quest'ultimo potrebbe anche non rientrare nel genere, il primo progetto è sicuramente da tenere d'occhio.

Non sono stati rivelati dettagli su quali siano questi progetti, ma è chiaro che una collaborazione tra New Line, Atomic Monster e Blumhouse significa che qualcosa di grosso è in arrivo la prossima primavera. Fortunatamente, il regista Lee Cronin ha confermato sui social che dirigerà il progetto in uscita il 17 aprile.