Trap, Josh Hartnett ha letto molti libri per prepararsi: "Importante entrare nell'oscurità del serial killer"

Josh Hartnett si è immerso nella lettura di libri sui serial killer per prepararsi ad interpretarne uno in Trap di M. Night Shyamalan. Nel film, Hartnett interpreta Cooper, un serial killer conosciuto come Il Macellaio.

Il protagonista porta sua figlia ad un concerto pop prima di rendersi conto che si tratta di una trappola della polizia per poterlo catturare. Per entrare nella mentalità di un serial killer, l'attore ha raccontato di aver letto moltissimi testi.

Nella mente del serial killer

"Devi sapere chi stai interpretando, quindi è importante entrare nell'oscurità della mente di un serial killer. Ora esistono molti libri su queste persone e sul perché hanno fatto quello che hanno fatto. La cosa che mi ha colpito subito è che la persona che scriveva ognuno di questi libri, onestamente, era affascinata da loro. Avevano un modo gentile che metteva lo scrittore a proprio agio, facendogli abbassare la guardia" ha spiegato Hartnett.

L'attore ha spiegato che il rapporto padre-figlia gli è venuto abbastanza naturale:"È stata una psicologia interessante da esplorare. Interpretarlo con un po' di durezza, come qualcuno che non sa necessariamente come amare ma sa come insegnare e proteggere la sua eredità o qualunque cosa lui pensi che sia".

Dopo le riprese, Josh Hartnett ha portato due delle sue figlie ad un concerto di Taylor Swift e ha compreso quanto fosse accurato il concerto di Trap:"Quel giorno mi sembrava che queste persone avessero perso completamente la testa. Tutti i ragazzi erano così ossessionati e avevano ricevuto la musica di Lady Raven [la cantante del film] in anticipo, diventando veri fan, cantando e impazzendo. Era esattamente quello che avevo vissuto al concerto di Taylor Swift, praticamente".

Lady Raven è il personaggio della cantante in Trap, interpretato dalla figlia di M. Night Shyamalan, Saleka. Nel cast del film anche Ariel Donoghue, Hayley Mills, Alison Pill e Vanessa Smythe.