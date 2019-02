Transformers: War for Cybertron, Netflix annuncia la nuova serie animata

Transformers, il franchise basato sui giocattoli della Hasbro, darà vita a una serie TV intitolata War for Cybertron, un progetto destinato a Netflix che ha dichiarato in un comunicato che gli spettatori "esploreranno l'universo di Cybertron in un modo mai visto prima".

Lo studio che si occuperà del progetto è Polygon Pictures e nel team della produzione ci sarà anche Rooster Teeth. Lo showrunner che si occuperà della creazione del progetto invece, sarà FJ DeSanto, già nel team delle webserie Titans Return e Power of the Primes. Nel team degli sceneggiatori ci saranno anche George Krstic, Gavin Highnight e Brandon Easton.

La serie debutterà sulla piattaforma di streaming nel 2020 e Tom Werner, responsabile dei progetti animati di Netflix, ha dichiarato: "Siamo elettrizzati all'idea di lavorare con il nuovo studio di Rooster Teeth per proporre ai fan una nuova serie completamente nuova dei Transformers. Il franchise ha una storia molto ricca dal punto di vista della narrazione grandiosa e War for Cybertron sarà un eccitante nuovo capitolo nell'Universo dei Transformers".