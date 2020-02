Transformers: War for Cybertron Trilogy: Siege, il trailer della trilogia animata di Netflix

Dalla Toy Fair di New York arriva il nuovo trailer di Transformers: War for Cybertron Trilogy: Siege, la trilogia animata di Netflix ambientata nel mondo dei Transformers.

"Nel mezzo di una guerra su Cybertron, le forze del bene e le forze del male si scontrano nel tentativo di rintracciare la fonte del loro potere: l'Allspark. Questa potrà non essere la vita che avevano immaginato, ma è una vita per cui vale la pena lottare" recita la sinossi fornita dalla piattaforma streaming per la sua nuova trilogia animata in CG, Transformers: War for Cybertron Trilogy: Siege.

Co-prodotto da Netflix, Hasbro e Rooster Teeth, siamo ancora in attesa di una data di lancio precisa per il progetto, nonostante questo non ci impedisca di ammirarne le prime immagini.

In precedenza, il designer di Hasbro, John Warden, aveva raccontato ai microfoni di Comicbook come questo sarebbe stato un ritorno alle storie classiche della saga, ma in modo innovativo: "Sono i loro ultimi momenti su Cybertron. Le decisioni che sono state prese, ed essere in grado di poter portare sullo schermo queste storie attraverso un medium come Netflix... Noi ci concentriamo sulle storie, e credo che il cercare altri mezzi per raccontarle rafforzi il franchise. Perché non stiamo parlando solo ai fan della CG come me, ma anche, potenzialmente, a un gruppo completamente nuovo di fan, ed è un mondo davvero entusiasmante quello in cui viviamo oggi e di cui facciamo parte".

E a proposito di Transformers e ampliamenti del franchise, sembra proprio che dopo il successo di BumbleBee, Paramount Pictures abbia ora in programma due nuovi live-action cinematografici, la sceneggiatura dei quali sarebbe stata affidata a James Vanderbilt e Joby Harold.