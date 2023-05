Transformers: il dettagliatissimo set LEGO Icons di Optimus Prime è super scontato su Amazon

Il set LEGO Transformers di Optimus Prime è in offerta su Amazon; un gadget immancabile per tutti gli incrollabili fan degli Autobot.

Su Amazon il set LEGO Transformers di Optimus Prime è attualmente in offerta. Sul sito trovate il leggendario leader degli Autobot a 125.99 €, con uno sconto del 30% sul prezzo base. Se interessati, potete acquistarlo dal box di seguito.

Nel dettaglio, questo set LEGO Transformers di Optimus Prime contiene il modellino da costruire 2 in 1 che si trasforma da robot a camion in base al vostro gusto, dotato di 19 punti di snodo, torace apribile e una gamma di accessori fedeli e dettagliati: blaster ionico, Matrice di comando degli Autobot, ascia Energon, cubo Energon e il jetpack.

Composto da 1508 mattoncini, divertitevi anche voi a costruire questo set LEGO Transformers da esporre in casa e in ufficio, rivivendo in prima persona alcuni momenti iconici dal film. Stiamo parlando di un oggetto da collezione pensato specialmente per i collezionisti adulti, e di un'idea regalo per i fan di sempre.