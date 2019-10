Transformers: il primo capitolo torna stasera su Paramount Network!

Transformers arriva su Paramount Network stasera dalle 21:10, il primo capitolo della serie campione di incassi datato 2007 per la serata Adventure Night. La fortunata pellicola - diretta da Michael Bay con Shia LaBeouf, Megan Fox e Josh Duhamel - ci porta sul pianeta Cybertron dove vivono due razze aliene di robot.

Da un lato gli Autobot, combattenti in cerca di giustizia e libertà, e dall'altro i Decepticon, che combattono per i loro vantaggi personali. Tra questi due gruppi scoppia una guerra per il possesso dell'AllSpark, una potente fonte di energia in grado di creare sia dei mondi che la vita in essi. La guerra porta la devastazione di Cybertron e l'AllSpark viene perduta nello spazio. Gli Autobot e i Decepticon si mettono alla ricerca dell'AllSpark che viene individuato sulla Terra. La guerra è dunque destinata a riprendere di nuovo...

L'appuntamento con Transformers è per martedì 29 ottobre alle 21.10 su Paramount Network visibile sul 27 del digitale terrestre e sul canale 27 di Tivusat.