Transformers One: in che modo si collega ai film in live-action del franchise?

Il produttore di Transformers One, Lorenzo di Bonaventura, ha chiarito le modalità in cui il film d'animazione si collegherà alla serie di film live-action usciti finora.

Nel corso di una nuova intervista, Bonaventura ha risposto alla domanda se il film sarà un vero e proprio prequel dei film live-action sui Transformers, che sono stati distribuiti costantemente a partire dal primo capitolo diretto da Michael Bay e uscito nel 2007.

"Penso che sarebbe davvero difficile e complicato avere un collegamento diretto [con i film live-action]", ha risposto Bonaventura. Il produttore, che ha fatto parte del franchise dei Transformers fin dall'inizio, ha poi elogiato il lavoro del regista Josh Cooley su Transformers One, arrivando a dire che il film avrà un impatto sulle future uscite live-action della serie. "Non si tratta necessariamente di un personaggio o di un evento, ma ha un effetto su ciò che faremo in futuro".

Locandina di Transformers One

Bonaventura ha anche commentato il modo in cui due linee temporali separate per l'attuale franchise cinematografico di Transformers potrebbero facilmente giocare a favore l'una dell'altra. "Vuoi fare qualcosa di diverso, ma vedi anche dove può avere successo", ha continuato Bonaventura. "Penso che sia questo il punto in cui i due universi si aiutano a vicenda. Puoi vedere cosa funziona e puoi applicarlo in entrambi. Il divertimento per me, come filmmaker, è tenerli separati".

Cosa racconta Transformers One?

La pellicola animata vede protagonista Chris Hemsworth nei panni di Orion Pax, meglio conosciuto come Optimus Prime, in una storia prequel che riporta il pubblico al pianeta natale degli eponimi bot, Cybertron, molto prima della sua caduta in disgrazia. Il film è interpretato anche da Brian Tyree Henry nel ruolo di D-16, alias Megatron, Scarlett Johansson nel ruolo di Elita, Keegan-Michael Key nel ruolo di Bumblebee, Steve Buscemi nel ruolo di Starscream, Isaac C. Singleton Jr. nel ruolo di Darkwing, Jon Hamm nel ruolo di Sentinel Prime e Laurence Fishburne nel ruolo del più vecchio degli Autobot, Alpha Trion.

Transformers One è stato accolto da recensioni ampiamente positive da parte della critica, che sicuramente contribuiranno a consolidare il futuro della serie, che è stata pianificata come una trilogia di film d'animazione. Il film uscirà nelle sale italiane il 26 settembre prossimo.