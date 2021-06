Transformers: svelato il titolo ufficiale del prossimo film e i primi dettagli

Il prossimo film dei Transformers ha ora un titolo ufficiale: Rise of the Beasts, come rivelato da Lorenzo di Bonaventura e Steven Caple Jr. durante una presentazione con la stampa.

Nella trama saranno coinvolti i personaggi di Beast Wars e il progetto sembra permetterà di introdurre nuovi elementi non ancora mostrati nella saga.

Lorenzo di Bonaventura ha dichiarato: "Volevamo dare al pubblico molte cose nuove. Direi che abbiamo esaurito la storia dedicato allo scontro tra Autobot e Decepticon". In Transformers: Rise of the Beasts ci saranno quindi nuovi villain e priorità, introducendo dei nemici mai visti prima sul grande schermo ed elementi completamenti nuovi.

Gli eventi mostrati nel film saranno ambientati nel 1994 e l'eroe al centro della storia sarà Optimus Prime, dal design in stile G1 con molti colori ma anche degli elementi moderni. Il regista Steven Caple Jr. ha dichiarato: "Tengo molto a questo personaggio e ho visto Bumblebee. Ho voluto andare oltre il metallo ed esplorare la sua esperienza sulla Terra. Sarà il mio protagonista e sarà Optimus Prime in versione G1". Il villain sarà Scourge e il filmmaker ha aggiunto: "Volevamo espandere l'universo, ci sono Autobot e Decepticon, e direi che nel mio progetto ci saranno i Terracon, una nuova minaccia per Optimus Prime, elemento di cui sono molto orgoglioso".

Steven ha sottolineato: "L'ho fatto con Creed per quanto riguarda Rocky e si può assecondare la nostalgia voluta dai fan e al tempo stesso proporre qualcosa di inaspettato".

Nel film appariranno anche i Predacon: "Non abbiamo mai avuto l'occasione di concentrarsi sul loro logo, sulla loro 'tribù', e potremo vedere un altro lato dei personaggi. Si costruirà una storia legata al passato di questi personaggi che va oltre il tentativo di conquistare il mondo".

Nel cast reciteranno Anthony Ramos e Dominique Fishback, mentre la sceneggiatura è firmata da Joby Harold. Nel team della produzione ci sono Paramount Pictures, eOne e Hasbro.

Transformers: Rise of the Beasts arriverà nei cinema il 24 giugno 2022.