Tramite Amicizia: una clip in esclusiva tratta dal nuovo film di Alessandro Siani

Alessandro Siani è di nuovo protagonista al cinema con il film, di cui è anche regista e sceneggiatore, intitolato Tramite amicizia, di cui potete vedere una clip in esclusiva su Movieplayer.it.

Nel video tratto dal lungometraggio, da ieri nelle sale grazie a 01 Distribution, il protagonista viene informato di un possibile piano per poter salvare un'azienda sfruttando una possibile amicizia che deve stringere per poter evitare che si perdano dei posti di lavoro.

Nel film Tramite amicizia, Lorenzo (Alessandro Siani) è il proprietario di un'agenzia, "Tramite amicizia", che offre amici a noleggio. Se hai bisogno di conforto, di compagnia o semplicemente di un consiglio per fare shopping, Lorenzo è il finto amico che fa per te! Affabile, premuroso, gentile. Insomma, l'amico perfetto... Questa volta però, a rivolgersi all'agenzia non sono degli sconosciuti, ma i familiari di Lorenzo, dipendenti di una fabbrica di dolciumi che il proprietario, Alberto Dessè (Massimiliano Tortora), in un momento di profondo scoramento, sentendosi estremamente solo, vuole vendere. A rischio centinaia di posti lavoro. Non c'è dubbio, il re dei dolciumi ha bisogno di un amico e Lorenzo è l'uomo che fa per lui! Tra gag e colpi di scena, la complicità della cugina Filomena (Maria Di Biase) e di un'amica molto speciale Maya (Matilde Gioli), riuscirà Lorenzo a convincere Alberto a salvare l'azienda e i suoi dipendenti?

Tramite amicizia, la recensione: Alessandro Siani si allontana dalla fiaba e cerca il realismo

Siani, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Gianluca Ansanelli e con la collaborazione di Fabrizio Testini, ha presentato il suo film dichiarando: "Quanti amici hai? A quanti di loro diresti tutti i tuoi segreti? E sei sicuro che nessuno di loro ti tradirebbe mai? Da queste enigmatiche domande nasce la mia idea di sviluppare un film sull'amicizia. Non una storia favolistica come lo erano i miei film precedenti ma un racconto semplice e onesto su un sentimento che sta perdendo sempre di più valore nell'epoca dei social. I "mi piaci" sono diventati LIKE, i follower sono la nuova comitiva virtuale... Ma se davvero hai bisogno di un amico, sei sicuro di poter contare su qualcuno dei tuoi amici che scrivono sotto i tuoi post? E se questo qualcuno non esiste, tanto vale fittarne uno: non resti deluso e sei consapevole che il tempo che ti dedica è di assoluta qualità. L'amicizia non ha prezzo...forse!! O meglio, chi trova un amico trova un tesoro... in questo caso, chi cerca un amico... spende un tesoro!!!".

L'attore e regista ha aggiunto: "Tramite amicizia non è solo un grido di dolore, nel nostro Paese se cerchi un lavoro, oppure un posto per ricoverarti in ospedale, lo puoi trovare solo tramite amicizia... Ma è soprattutto una riflessione su un sentimento che insieme all'amore e alla felicità resta la più grande condizione di affetto di cui non possiamo fare a meno mai."