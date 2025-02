Harry Potter? Cillian Murphy in lizza per il ruolo del villain... ma non quello che tutti si immaginano

I produttori della serie reboot su Harry Potter in arrivo avrebbero fatto un pensierino su Cillian Murphy per affidare all'attore premio Oscar il ruolo del villain... ma non quello che tutti si immaginano.

Secondo lo scooper Daniel Richtman, il vincitore dell'Oscar "sarebbe stato scelto per interpretare il Professor Quirinus Raptor nella serie reboot su Harry Potter".

Raptor era un mago mezzosangue che divenne professore di Difesa contro le Arti Oscure durante l'anno scolastico 1991-1992. Successivamente fu rivelato che in realtà era un servitore di Voldemort, che si era impossessato del suo corpo trasformandolo temporaneamente in un Horcrux.

A prima vista questo sembrerebbe un ruolo secondario, quindi se a interpretarlo sarà davvero una star di primo piano come Cillian Murphy forse c'è la possibilità che possa assumere anche il ruolo di Voldemort una volta che il segreto del Signore Oscuro sarà rivelato. Ma questa, per adess, è solo un'ipotesi priva di fondamento.

Harry Potter: facciamo il punto sul cast

I tre protagonisti dei film su Harry Potter

Anche se per adesso non è stata nessuna offerta formale, si vocifera che Mark Strong e Mark Rylance siano in trattative per interpretare il Preside della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts Albus Silente, mentre Sharon Horgan e Rachel Weisz si contenderebbero il ruolo della professoressa Minerva McGranitt.

Brett Goldstein sarebbe in lizza per interpretare Hagrid, mentre la star di Fleabag Phoebe Waller-Bridge potrebbe vestire i panni di Petunia Dursley. Naturalmente è in corso il casting per trovare i tre giovani protagonisti che saranno i nuovi Harry, Hermione e Ron, si cercano attori dai 9 agli 11 anni che saranno afiancati da star ben note nei ruoli adulti.

Daniel Radcliffe in una scena di Harry Potter

Per il momento HBO non si sbilancia e risponde ai rumor di casting con aplomb dichiarando: "Apprezziamo che una serie di così alto profilo susciti molte voci e speculazioni. Mentre procediamo con la pre-produzione, confermeremo i dettagli solo quando finalizzeremo gli accordi".

Francesca Gardiner sarà la showrunner e produttrice esecutiva della serie come Mark Mylod, che dirigerà più episodi.

Da quanto anticipato lo show sarà un fedele adattamento dell'amata serie di libri di Harry Potter dell'autrice e produttrice esecutiva J.K. Rowling che vanterà un nuovo cast per guidare una nuova generazione di fan, proponendo dettagli fantastici e personaggi molto amati. Ogni stagione porterà Harry Potter e le sue incredibili avventure a un nuovo pubblico in tutto il mondo, mentre i film originali, classici e amati rimarranno al centro del franchise.